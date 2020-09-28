路考糗撞女兵返營遭檢討？六軍團：惡意變造的假訊息

一名陸軍542旅的女兵日前到監理站考機車駕照，路試間車輛失控重摔，畫面經民眾網貼後成為新聞報導題材。網傳單位指責此事傷害軍紀，要求爾後報考駕照軍方人員事前須納入訓練管制等云云。但陸軍六軍團今天澄清，網傳所謂「檢討」內容純為惡意變造的不實訊息，軍方對此案並未有任何苛責或檢討，將持續關懷、照顧當事女兵。

多次路考不及格的陳姓現役女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，車輛失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔，雙手受傷送醫，過程被PO網，成為新聞報導題材。

網傳陳姓女兵所屬為陸軍542旅，根據流傳截圖，單位對此案特別召開檢討會，指責基層未掌握外出考駕照人員、官兵車禍未循管道回報、引致媒播效應傷害軍紀等，要求爾後報考駕照人員納入訓練管制，考試前單位後勤及訓練部門須實施先期測驗，考試須由上士階以上幹部陪同前往。