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蔡政府推動精進士官制度 一等士官長帽簷「開花長草」
國防部公告「陸海空軍服制條例第九條之一及第二條」附圖修正草案，新增訂陸、海、空及海軍陸戰隊一等士官長「帽簷綴飾」，以配合精進士官制度興革。且為「儘速落實士官制度興革及管理需要」，公告從60天縮減為14天。
此外，修正案也將所有國軍各式服制示範人員圖的「立正」姿勢，由雙手緊貼褲縫，依現行操典，改為握拳姿勢。
軍官在晉任上校後，大盤帽帽簷會加上金色長穗或梅花，以示崇隆，軍中戲稱「開花長草」；士官服誌並無這項設計。
國防部表示，陸海空軍服制條例自96年11月7日公布施行後，曾於103年1月29日修正施行。現為配合精進士官制度，於一等士官長大盤帽帽簷加穗，以彰顯士官榮耀與傳承，且各式軍服之立正，改為握拳姿勢。
此外，新公告草案也針對國防部及調任國家安全局任職的現役軍人，因單位、任務特殊性，所發給的工作服裝，無法以籌補方式辦理者，定明得以發放代金之方式取代統籌撥補。
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