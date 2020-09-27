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肺炎疫情國際油價跌 國軍海巡反制共軍免動用二備金

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍機艦頻密擾台打消耗戰，國軍飛行與艦艇出動反制，油量使用升高，惟新冠肺炎疫情造成國際油價大跌，國防部、海巡署油料費用「罕見」充裕，目前均暫不必動用第二預備金。圖為升空操演的IDF戰機。圖／軍聞社
共軍機艦頻密擾台打消耗戰，國軍飛行與艦艇出動反制，油量使用升高，惟新冠肺炎疫情造成國際油價大跌，國防部、海巡署油料費用「罕見」充裕，目前均暫不必動用第二預備金。圖為升空操演的IDF戰機。圖／軍聞社

共軍機艦頻密擾台打消耗戰，國軍飛行與艦艇出動反制，油量使用升高，惟新冠肺炎疫情造成國際油價大跌，國防部海巡署油料費用「罕見」充裕，目前均暫不必動用第二預備金。但國防部已在明年公開預算增編十億元油料預算，以因應台海情勢反制兵力所需。

共軍近期在台海周邊持續進行海空演訓，至今仍持續派遣零星架次軍機進入我西南防空識別區，外界懷疑共軍對台有打「消耗戰」的意圖。國防部副部長張哲平曾表示，國防部透過預算維持、強化裝備維修與妥善率等作為，面對各項挑釁與挑戰。

共機日夜深夜襲擾我西南空域防空識別區（ADIZ），空軍內部曾證稱，以今年六月為例，台南第一聯隊IDF機隊全機隊飛行時數，有一半時間都投入在海峽中線與西南空域驅離、監控共機，當月聯隊配賦飛行時間達成率為百分之一百廿八，其中二分之一於海峽中線與西南空域捍衛領空，二分之一是演訓，機務與油料負擔大增。

而因應立法院開議，國防部與海岸巡防署歷年多於此時都會透過行政院查照動用第二預備金，支應油料費用，尤其今年共軍機艦頻繁擾台，對台進行聯合軍事威懾，同時透過抽、運砂船常態性於台灣西南部台灣灘附近海域進行抽砂任務，增加海巡查緝負荷，理論上軍警油料負荷都應大增。只要單筆動支超過五千萬元，就須送立法院查照。

但據透露，每國防部與海巡署每年七月就要針對年度油料是足支應任務所需進行評估，必要時於九月向行政院動支第二預備金支應；惟今年因新冠肺炎疫情，國際油價大跌，我國縱使面對共軍機艦頻繁擾台，升空、出海攔截、執法機率大增，但油料費目前都夠支應，毋須動用第二預備金。

軍方官員表示，國防部今年利用油價低點增加購油，並透過三軍後勤預算平衡調用，油料足以支應戰機、艦船出海執行任務，毋須動用第二預備金。但因應共軍挑釁，民國110年油料預算已增編十億元待審。

國防部 海巡署 新冠肺炎 海峽中線 戰機

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