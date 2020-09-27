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國慶前戰機通過台北市上空 國防部提醒三時間點可看到

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
雙十國慶即將到來，國軍各參演單位進行空中及地面操演彩排，「國防部發言人臉書」今天特別公布預演時間。圖／國防部發言人臉書網頁
雙十國慶即將到來，國軍各參演單位進行空中及地面操演彩排，「國防部發言人臉書」今天特別公布預演時間。圖／國防部發言人臉書網頁

雙十國慶即將到來，國軍各參演單位進行空中及地面操演彩排，「國防部發言人臉書」今天公布預演時間，提醒國人在10月10日前，台北市上空仍有三次來自軍機經過的聲音，希望國人為國軍官兵加油。

據了解，國軍參與國慶地面梯隊，日前已在湖口校場完成初步驗收，近日利用深夜前往府前踩點，熟悉地形。空中校閱的部分，國防部則表示，國軍的UH-60M、CH-47SD直升機、F-16戰鬥機和雷虎特技小組，將在9月29日、10月6日、10月8日，以全兵力預演方式通過台北市上空；而憲兵快反連、三軍樂儀隊、防疫英雄車隊，也將在每日深夜加強訓練。

國防部指出，除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，也正日日夜夜堅守崗位，以實際行動展現國軍捍衛家園安全的決心與信念，「國人的笑容就是支持我們勇敢奮戰的動力及榮譽，民眾如果有聽到、看到軍機從天上飛過，或偶遇國軍弟兄姐妹時，請別忘了跟他們說聲加油！」

國軍 國慶 F-16

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