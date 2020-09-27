海龍潛艦九六台海危機最前線 躲衛星三天滿載魚雷出擊

國軍近期面對共軍機艦挑釁，兩岸軍事對峙情勢升高，軍中頻對接敵情境設定門檻，希望避免「一觸即發」的險境。曾歷經一九九六台海危機的前海龍潛艦兵器長王志鵬透露，當年情勢緊急，他親自督導三天內將海龍潛艦魚雷滿載，由寫妥遺書的官兵操駕潛航台海。水下年輕官兵情緒焦躁憂慮，真實體會了「準戰爭狀態」。

王志鵬受訪表示，一九九六台海危機時，他擔任海龍潛艦少校兵器長，危機發生的一個月前，海龍艦才剛奉令進入維修船廠進行為期三個月的「定期保養」；危機發生二周前，上級指示全艦立即回裝，一周後恢復戰備；官兵沒天沒夜的24小時連續不間斷地工作，一周後總算一切完成執行出塢，靠泊基地碼頭，充飽電力、加滿淡水和燃油、將長期耐航的糧食盡速補給上艦。

王志鵬回憶，當年他須負責將魚雷武器在三天內執行滿載，而為避免敵衛星偵測，採取白天日出休息、於黃昏夜暗後上彈，一枚中型線導魚雷的重量1414公斤、長度達6.08公尺，由存放的洞穴庫房經靜態電腦檢測無誤後，必須以慢速載運至碼頭吊放到潛艦上，避免意外碰撞；其間還要觀察天象，特別是注意依據情報資訊給的衛星方位和高度，利用烏雲遮蔽天空的機會執行，一旦明月高掛繁星閃亮無雲，就必須停止靜待；除此之外，魚雷裝載入艙還須進入魚雷管與作戰系統連結，進行線路測試，如果過不了關，就必須重新吊出換雷，其過程相當繁瑣複雜。三天後終於完成，「這也是我這一輩子，第一次看到裝滿最大魚雷數量的景象」。

王志鵬表示，官兵當年奉令寫好遺書，稍作修整一、二天後，即奉令潛航，潛航三天後，在沉默、寂靜、充滿肅殺氣氛的艙間內，有些年輕的士官兵開始出現焦躁憂慮的現象，不少二年役期的義務役士兵私下第一句話，問他的都是：「老兵(兵器長的俗稱)，我們現在位置在哪裡」？「真的會打起來嗎」？「這次潛航任務要待多久」？

王志鵬說，當年他存在許多疑問，如：「如果兩岸真的發生台海決戰，我們一直沒收到任何指令，下一步該怎麼辦？」「倘若母港基地被摧毀的，我們發生故障又要到哪裡？」「如果聽到一般廣播戰爭結束，卻無任何指令，是信與不信，又何去何從呢？」「我們是要回台灣？還是要輾轉停泊至關島、夏威夷，還是沖繩、橫須賀？」等等。

他表示，雖然這些在任務計畫密件內必然會有已規劃好「標準作業程序」(SOP)的指令，但畢竟不是一般官士兵所能得知，因此每個人內心多存在不同的懷疑和焦慮。漫長的寂靜兩周水下巡航之後，終於收到通信指令危機解除，甚麼事也沒發生奉令返港，但這一路上大家沒有一絲喜悅，浮航後大夥兄弟，多是輪流請准登上帆罩上抽根菸、雪茄或菸斗，痛快地吞透一口氣；但你看這我、我看著你，除了下達航行指令，彼此不發一語。