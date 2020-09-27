層峰頻增國軍將額資源哪裡來？這裡的將缺三軍搶破頭

國防部經蔡總統核定，增加空軍、陸軍、憲兵與軍醫將額，據了解，這些將額來自教育部軍訓教官將額轉用。面對教官退出校園政策，教育部軍訓系統計有12個將額，其中供國防部轉任的八個將額，已陸續「遇缺不補」，還給國防部，目前教育部目前還有四位現職少將，未來也要還給國防部。將額如何分配安置，三軍搶破頭。

蔡英文總統今年已核定新增一位中將、七位少將。因應未來新軍售裝備進駐，三軍因應任務不排除再增編將級主官，缺額將同樣來自教育部軍訓系統歸還的將額。

據指出，教育部將額與其他部外單位相同，採總量管制，逐年檢討。因應教官退出校園政策，國防部轉任的將額已遇缺不補，陸續交還國防部。而原本12個將缺，包含八個地區大專資源中心學校軍訓室主任、台北市軍訓室、高雄市軍訓室及國教署學務校安組組長、淡江大學兼基北宜區資源中心、東海大學兼中一區資源中心、輔仁大學兼台北區資源中心等。

目前教育部軍訓系統四個將額，三位內升，分別為淡江大學、東海大學及輔仁大學兼台北區資源中心主任教官；一位供國防部轉任，為東方設計大學兼高屏區資源中心主任教官。這四個將額未來隨校官退出校園政策，將額也會歸還國防部。

主管全台空防第一線動態的空軍作戰指揮部，蔡總統今年五月核定，在原本的中將指揮官與一名少將副指揮官之外，增設一位中將副指揮官，以協助分擔龐大業務壓力。負責本島南部防務的陸軍八軍團，近日增設第二位少將副指揮官；憲兵原本只有負責首都衛戍的二○二指揮部是少將，如今中、南部的二○三、二○四指揮部也由上校升為少將。

近日又有四個軍醫職務升為少將，包括國防醫學院預防醫學研究所所長丶三軍總醫院松山分院院長丶高雄總醫院左營分院院長、花蓮總醫院院長。傳未來海軍增編反艦飛彈部隊後，也將新編將級主官。