蔡政府指示「當升則升」 國軍大增將官職缺

國軍將官數字，近兩年出現明顯增加。國防部官員指出，政府高層的政策指導是「當升則升」，不必過度宥於過去的編制。總計今年內蔡總統已經核定新增一位中將、七位少將。國防部並將持續檢討，對於任務吃重的職務，不排除再新增將官員額，以提振軍心士氣。

主管全台空防第一線動態的空軍作戰指揮部，今年五月蔡總統核定，在原本的中將指揮官與一名少將副指揮官之外，增設一位中將副指揮官，以協助分擔龐大業務壓力。負責本島南部防務的陸軍八軍團，近日增設第二位少將副指揮官；憲兵原本只有負責首都衛戍的二○二指揮部是少將，如今中、南部的二○三、二○四指揮部，也由上校升為少將。近日又有四個軍醫職務升為少將，包括國防醫學院預防醫學研究所所長丶三軍總醫院松山分院院長丶高雄總醫院左營分院院長、花蓮總醫院院長。

從國防部主計局編列的薪資預算也可看出：一○八年度有八位上將、五十一位中將、二二七位少將；一一○年有八位上將、五十二位中將與二三五位少將，總數達到二九五人。先前馬政府時代，國防部推動「精粹案」，將將官員額由三九三人降至二九二人。

除了上述名單之外，各軍種也都提出希望增編或復編的職缺。例如海軍採購岸置雄風與魚叉飛彈，操作這些飛彈的海鋒大隊，規模至少變為兩倍以上，預計將升格為少將主官的指揮部。海軍也提出，主管作戰兵力的艦隊指揮部，主官應由「一中一少」恢復為過去的「兩中一少」，規模比照空軍作戰指揮部。

空軍在馮世寬部長任內，增設防空飛彈指揮部，主官為中將。目前正爭取將下轄的五個防空旅，由上校升格為少將。

為配合蔡總統政見，國防部將資電指揮部改稱資通電軍指揮部，主官由少將升為中將；將陸軍各軍團的通信群納編，改稱資通聯隊。近日資通電軍指揮部也提出，將資通聯隊與網路戰聯隊的主官，由上校升為少將。

另外，配合李前總統安葬於五指山軍人公墓。後備指揮部所屬的軍墓組，負責五指山與新店空軍烈士公墓，總員額由廿七人，恢復為精粹案之前的四十二人，主官也由中校升為上校。