蔡總統：無數後勤單位付出 才讓三軍部隊達成任務

蔡英文總統今天到高雄視察陸海空軍部隊,她稍早透過臉書表示,擔任總統這幾年,她盡可能視導了國軍各級單位。其中有很多單位,一般人很少聽說,平常也不會上新聞。她要謝謝所有後勤單位弟兄姊妹的貢獻,「你們都是『英雄國軍裡的無名英雄。』」

蔡總統說,英雄無名,這是她對國軍後勤單位的推崇。她今天去的空軍第三後勤指揮部,指揮官告訴我,這是1954年他們遷移到高雄岡山現址後,第一次有總統來勉勵大家。專門培訓工兵的陸軍工訓中心也說,第一次遇到總統安排視導。或像是海軍水下作業大隊,有句話是「只有海底才能阻止我們潛得更深」(Only the bottom can stop us go deeper),平時專注訓練的他們,在南方澳斷橋救援中完全展現出專業。

蔡總統指出,從戰機能順利起飛、戰車要暢行無阻,到海軍出海巡弋,背後都有無數後勤單位的付出,才讓三軍部隊能夠達成任務,保家衛國。

蔡總統表示,就像她今天遇到非洲迦納裔「台灣囝仔」、空軍三指部的洪澤下士,仔細為她介紹了飛機發動機、運輸機等各式機件的維修保養作業,以及洪澤對軍旅生涯進修的規劃。洪澤說家人都很支持他從軍,她也以這樣有自信的年輕人為榮。