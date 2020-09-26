蔡總統：無數後勤單位付出 才讓三軍部隊達成任務

蔡英文總統今天到高雄視察陸海空軍部隊，她稍早透過臉書表示，擔任總統這幾年，她盡可能視導了國軍各級單位。其中有很多單位，一般人很少聽說，平常也不會上新聞。她要謝謝所有後勤單位弟兄姊妹的貢獻，「你們都是『英雄國軍裡的無名英雄。』」

蔡總統說，英雄無名，這是她對國軍後勤單位的推崇。她今天去的空軍第三後勤指揮部，指揮官告訴我，這是1954年他們遷移到高雄岡山現址後，第一次有總統來勉勵大家。專門培訓工兵的陸軍工訓中心也說，第一次遇到總統安排視導。或像是海軍水下作業大隊，有句話是「只有海底才能阻止我們潛得更深」（Only the bottom can stop us go deeper），平時專注訓練的他們，在南方澳斷橋救援中完全展現出專業。

蔡總統指出，從戰機能順利起飛、戰車要暢行無阻，到海軍出海巡弋，背後都有無數後勤單位的付出，才讓三軍部隊能夠達成任務，保家衛國。

蔡總統表示，就像她今天遇到非洲迦納裔「台灣囝仔」、空軍三指部的洪澤下士，仔細為她介紹了飛機發動機、運輸機等各式機件的維修保養作業，以及洪澤對軍旅生涯進修的規劃。洪澤說家人都很支持他從軍，她也以這樣有自信的年輕人為榮。