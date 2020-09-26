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蔡總統視察陸海空軍「無名英雄」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，水下作業大隊潛水員進行下水模擬船難進行水中電焊及切割操演。攝影／記者林敬殷。
蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，水下作業大隊潛水員進行下水模擬船難進行水中電焊及切割操演。攝影／記者林敬殷。

蔡英文總統今天視察空軍第三後勤指揮部、陸軍工兵訓練中心及海軍192艦隊等，她在中午前往左營海軍營區與官士兵用餐時表示，她今天看到的部隊，有一個共同的特點，就是「無名英雄」。這幾個都是不容易被看見的單位，但如果沒有他們的奧援跟協助，國軍的堅強戰力，也會大打折扣。

蔡總統說，國人可以安心生活，享受假期，就是因為有全體國軍官兵的守護。所以各位都是「英雄國軍裡的無名英雄」，大家辛苦了。她也跟大家保證，「國軍守護國家，我也一定會是各位最強的後盾。」來看各軍種的弟兄姊妹，是為大家加油，也要代表國人，感謝各位的付出。

蔡總統表示，這四年多來，不論是在提升軍人待遇、改善住宿環境，或是推動國防自主政策等，政府都正在逐步落實。

蔡總統一一細數各項政策，她說，水下作業大隊的營舍整建進度，這是她非常重視的一個政策項目，希望能夠改善官兵住宿環境，也希望能夠如期推動；三年前她在這裡宣布潛艦國造啟動，去年潛艦國造廠區也開始動土，「這就是我們說到做到的案例。」

蔡總統表示，她最重要的目標，就是要讓國軍官兵，都能以身上的制服為榮耀，吸引更多志願者投入守護國家的行列，強化國防戰力。

蔡總統更當場介紹海軍水下作業大隊內的兄妹檔，任毅、任婕。他們的雙親，過去也是守護國家的職業軍人，任毅在父母的鼓勵下從軍，選擇和爸爸一樣的海軍。任婕則受到哥哥影響而加入，更克服了艱苦訓練，成為水下作業大隊的一員，任毅親自幫任婕釘上金龍徽的畫面，讓人非常感動。

蔡總統說，前幾天她在146艦隊中，也有聽到三姊妹一起服役的例子，我希望未來，能有更多家人一起守護國家的故事。

蔡總統說，身為中華民國三軍統帥，她也會繼續和國軍官兵共同打拚，讓從軍，成為一件非常值得驕傲的事情。

蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，一一聽取水下作業大隊潛水員平日各項裝備。攝影／記者林敬殷。
蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，一一聽取水下作業大隊潛水員平日各項裝備。攝影／記者林敬殷。
蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，水下作業大隊潛水員進行下水模擬船難進行水中電焊及切割操演，蔡總統透過窗戶了解操演狀況。攝影／記者林敬殷。
蔡英文總統今天視察海軍水下作業大隊，水下作業大隊潛水員進行下水模擬船難進行水中電焊及切割操演，蔡總統透過窗戶了解操演狀況。攝影／記者林敬殷。

國軍 潛艦 蔡英文

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