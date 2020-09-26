因應兩岸局勢緊張？ 蔡總統視察國軍頻率增加

近來共機頻擾台，兩岸局勢緊張，包括今天前往空軍岡山基地第三後勤指揮部在內，蔡英文總統近幾個月也密切安排視察軍方行程，且多會在部隊發表穩定軍心之精神談話。

6月2日，蔡總統先到海軍海上任務支援中心、空軍第六混合聯隊視察，最後一站來到培訓「神龍小組」陸軍航特部的空降訓練中心，並表示，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。

6月20日，蔡總統再度安排全天視察國軍行程，該日先後前往國軍空勤人員求生訓練中心、海軍陸戰隊指揮部及陸軍步兵訓練指揮部。蔡英文在「海軍陸戰隊指揮部」時，也與移地訓練部隊長、東沙指揮部指揮官林家宏進行視訊，對駐守在東沙指揮部的所有國軍兄弟表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。

到了7月中，國軍年度重頭戲漢光演習，蔡總統也前往視導，除了夜宿屏東恆春機場內營區，隔天也親自前往九鵬基地視導操演，在一個半小時演習中，共發射天弓一型、天弓二型和愛國者二型防空飛彈，戰機也發射天劍一型飛彈，均精準命中目標。

823砲戰62週年紀念活動當天，蔡總統也前往金門，在溪邊陣地聽取單位簡報，內容包括方向地形介紹、陣地暨火砲沿革、戰備編組及射擊訓練程序等，並由官兵實施防空戰備、240榴砲砲操等操演，隨後再至砲堡內視導陣地設施。由於240榴砲正是當年鉗制中國大陸沿岸砲兵部隊的重要武器，此次視導也被外界認為別有相爭意義。

本月11日，蔡總統視導兩處空軍防空飛彈連，並發表了「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」談話。22日，蔡總統則赴澎湖視察執行台海第一線攔截任務的天駒部隊和海軍146艦隊。蔡表示，面對共機繞台挑釁，對國軍有信心，身為中華民國的空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。