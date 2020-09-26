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空軍第三後指揮部66年首迎總統 蔡總統穿天駒飛行夾克

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統上午視察高雄岡山的空軍第三後勤指揮部，這是66年來首次有總統到此視導，發裝廠特地安排日前在網路上爆紅的迦納裔洪澤下士進行簡報，令蔡總統喜出望外。攝影／記者林敬殷。
蔡英文總統上午視察高雄岡山的空軍第三後勤指揮部，這是66年來首次有總統到此視導，發裝廠特地安排日前在網路上爆紅的迦納裔洪澤下士進行簡報，令蔡總統喜出望外。攝影／記者林敬殷。

蔡英文總統上午視察高雄岡山的空軍第3後勤指揮部，這是66年來首次有總統到此視導，發裝廠特地安排日前在網路上爆紅的迦納裔洪澤下士進行簡報，令蔡總統喜出望外。在聽取簡報解說，蔡總統也應官士兵之請，在幻象2000戰機的發動機葉片上簽名留念。

空軍第三後勤指揮部1954年自宜蘭遷至高雄現址，蔡總統成為首次來視察的總統，不但如此，蔡總統今天身穿日前視導澎湖空軍天駒部隊時官士兵致贈的飛行外套，而空軍第三後勤指揮部則準備一面幻象2000第一級轉子葉片，請蔡總統簽名留念。

空軍第三後勤指揮部今天在現場展示包括C-130型機T-56型發動機，以及拆卸下來的F-16A/B戰鬥機F100等裝配，迦納裔的洪澤負責解說C-130及紀德級驅逐艦零組件，他在行前接受媒體訪問時表示，他爸爸是西非迦納人，媽媽則是台灣人，從小在台灣出生、長大，會選擇空軍，是對飛行有熱愛，希望有朝一日可以當飛行員完成他的夢想，他目前還是從事修護工作的地勤，家人都很支持，父親也要他好好幹。

洪澤後來也應媒體要求說台語，流利的台語令媒體印象深刻。

蔡英文總統上午視察高雄岡山的空軍第三後勤指揮部，是66年來首次有總統到此視導，蔡總統也應官士兵之請，在幻象2000戰機的發動機葉片上簽名留念。照片/
蔡英文總統上午視察高雄岡山的空軍第三後勤指揮部，是66年來首次有總統到此視導，蔡總統也應官士兵之請，在幻象2000戰機的發動機葉片上簽名留念。照片/

空軍 F-16 蔡英文

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