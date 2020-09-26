大陸情報船今距綠島外海40浬 我運輸艦出現在台東近海

台東縣近海今天上午民眾驚見1艘軍艦，由北往南行駛，海巡署證實為我國1艘運輸艦，其任務為何不得而知。不過，近日在東部外海出沒的大陸情報船，今天仍在東部海域活動，軍方持續監控中。

今天早上6點40分，民眾在海濱公園見到海面上出現1艘疑似艦艇的船隻，由於距離陸地不遠，肉眼依稀可以看出船體和一般船隻不同，且顏色呈現灰色，經海巡署確認後，為我國海軍運輸艦。

據了解，23日蘭嶼外海民眾也發現國軍2艘軍艦，進行「聯合防空作戰訓練」，今天台東近海再度看見海軍運輸艦行駛，民眾不僅感到驚奇，也感覺到東部海空域近來軍事活動不斷增加。

另據軍方人士透露，近日在東部外海出沒的大陸情報船，昨天及今天出現在綠島外海40浬，未進入我24浬的「鄰接區」海域，不過，都在我雷達監控範圍中。