陸戰隊追思翻艇殉職中士 指揮官：魯凱勇士任務完成

海軍陸戰隊九九旅步二營先前聯合登陸作戰操演時，突擊膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，操舟手阿瑪勒．道卡杜中士重傷，靠葉克膜苦撐75天後離世。海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館點燈追思，將阿瑪勒追晉上士，指揮官跟阿瑪勒喊話「任務完成，願你一路好走，永遠忠誠」。

海軍陸戰隊指揮部指揮官王瑞麟，昨天傍晚6點帶領各級主官、士督長及官兵代表點燈追思。王瑞麟說，阿瑪勒是海軍陸戰隊永遠的責任，將會照顧、守護阿瑪勒眷屬，並向阿瑪勒喊話「任務完成，陸戰隊永遠感謝你，願你一路好走，永遠忠誠」；官兵、阿瑪勒眷屬紛紛寫下追思小卡片表達思念。