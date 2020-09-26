陸戰隊追思翻艇殉職中士 指揮官：魯凱勇士任務完成

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館，點燈追思翻艇殉職的中士阿瑪勒，將他追晉上士。記者賴郁薇／翻攝
海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館，點燈追思翻艇殉職的中士阿瑪勒，將他追晉上士。記者賴郁薇／翻攝

海軍陸戰隊九九旅步二營先前聯合登陸作戰操演時，突擊膠艇在高雄桃子園海灘翻覆，操舟手阿瑪勒．道卡杜中士重傷，靠葉克膜苦撐75天後離世。海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館點燈追思，將阿瑪勒追晉上士，指揮官跟阿瑪勒喊話「任務完成，願你一路好走，永遠忠誠」。

海軍陸戰隊指揮部指揮官王瑞麟，昨天傍晚6點帶領各級主官、士督長及官兵代表點燈追思。王瑞麟說，阿瑪勒是海軍陸戰隊永遠的責任，將會照顧、守護阿瑪勒眷屬，並向阿瑪勒喊話「任務完成，陸戰隊永遠感謝你，願你一路好走，永遠忠誠」；官兵、阿瑪勒眷屬紛紛寫下追思小卡片表達思念。

海軍陸戰隊指揮部強調，阿瑪勒上士戮力戰訓、捨身救人，發揮魯凱勇士精神，陸戰隊痛失優秀菁英，深感悲慟不捨，今、明天上午8點至下午17點，開放各界到左營桃子園隊史二館追思致意。

海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館，點燈追思翻艇殉職的中士阿瑪勒，將他追晉上士。記者賴郁薇／翻攝
海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館，點燈追思翻艇殉職的中士阿瑪勒，將他追晉上士。記者賴郁薇／翻攝
海軍陸戰隊指揮部昨天在左營桃子園隊史二館，點燈追思翻艇殉職的中士阿瑪勒，將他追晉上士。記者賴郁薇／翻攝
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陸戰隊 海軍 葉克膜

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