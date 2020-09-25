追思覆艇上士阿瑪勒 26日起連兩天開放致意

海軍陸戰隊7月漢光演習發生覆艇意外，上士阿瑪勒‧道卡杜經過數月治療，9月16日上午仍宣告不治。海軍陸戰隊今天舉行追思儀式，並於明後天上午8時到下午5時開放各界致意。

為緬懷因公殉職隊員阿瑪勒‧道卡杜，海軍陸戰隊今天傍晚6時在左營桃子園隊史二館一樓，由海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將帶領各級主官、士督長及官兵代表，陪伴殉職隊員眷屬點燈追思已逝英靈。

追思儀式現場氣氛哀戚，不少來賓到場獻花點燈，王瑞麟致詞時更向殉職官兵說「任務完成，陸戰隊永遠感謝你，願你一路好走。」

此外，阿瑪勒的孩子也在便利貼上寫著「辛苦你了，無時無刻都陪伴著我們，你在天上要保佑我們喔！我會乖乖聽話」以及「爸爸辛苦了永遠忠誠」，真摯告別話語令人動容。

海軍陸戰隊指揮部指出，阿瑪勒上士戮力戰訓、捨身救人，發揮魯凱勇士精神，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，後續將在桃子園隊史二館於明天和後天上午8時至下午5時，開放各界前往追思致意。

海軍陸戰隊7月3日在左營進行漢光演習，不幸發生覆艇意外，包括阿瑪勒一共造成3人死亡。阿瑪勒一度用葉克膜續命，4個小孩寫祈福卡呼喚「爸爸快回來」，7月12日恢復心跳移除葉克膜，以氣切治療，但9月16日上午出現心律不整，病情急轉直下，並在家屬同意下拔管，醫院在當天上午9時40分宣告不治。