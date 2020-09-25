中科院才試射飛彈 大陸情報船就現蹤東部外海疑情蒐

近日中美軍機、船艦不斷出現台灣周邊海空域，中科院昨晚才在台東試射飛彈，就傳出大陸情報船再度出沒東部外海，疑進行參數情蒐。不過，國防部回應媒體表示，都在掌控和嚴密監控中。

軍方人士透露指出，海軍雷達9月18日就監控到大陸情報船在東部外海38至75浬滯留，且停留時間長達一個星期，截至今天上午仍未駛離，相當少見，這也是9月份以來，第3次偵測到大陸情報船在東部外海活動。

根據漁業署網頁公告的射擊通報，中科院昨天及今天在東部海空域進行火砲試射，射程高度為「無限高」，軍事專家依管制範圍研判可能是試射天弓三型增程飛彈或雄二E增程飛彈。

軍事專家表示，過去只要台灣有類似飛彈試射或漢光演習等重要演訓，大陸情報船就會出現在台灣周遭海域，其動機很明顯是在收集相關參數，而軍方其實都已監控掌握動向。

據了解，9月9日、10日就偵測到大陸情報船停留在花蓮及蘭嶼外海海域活動，上個月20日中科院東部試射飛彈，大陸情報船同樣出現台東蘭嶼外海，國軍除雷達監控，也在台東太麻里空軍靶場升空「銳鳶無人機」同步監測。