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中科院飛彈射擊 解放軍情報船滯留花東外海一週

中共軍演射10彈道飛彈 蘇貞昌：浪費人民納稅錢

中央社 / 台北25日電

對於中共解放軍東部戰區軍演發射10枚彈道飛彈；行政院長蘇貞昌今天指出，每一枚飛彈都是用人民血汗錢做的，若能把這些錢用來照顧人民，是政府的責任，不必浪費人民納稅錢。

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」編製經過並備質詢。

會前蘇貞昌被媒體問到，近日中共解放軍在東部戰區軍演，發射10枚彈道飛彈，這是否威脅台海關係。

蘇貞昌說，每一枚飛彈都是人民血汗錢做的，其實如果能把這些錢，用來照顧人民，應該是國家、政府的責任；如果是用來威脅、破壞區域和平，更是不該。

蘇貞昌說，無論敵人或對手，或者對區域和平不尊重的國家，不管對台灣怎麼騷擾，政府與人民一定會堅決維護國家安全，不必浪費人民的納稅錢。

彈道飛彈 蘇貞昌 解放軍

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