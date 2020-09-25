中共軍演射10彈道飛彈 蘇貞昌：浪費人民納稅錢
對於中共解放軍東部戰區軍演發射10枚彈道飛彈；行政院長蘇貞昌今天指出，每一枚飛彈都是用人民血汗錢做的，若能把這些錢用來照顧人民，是政府的責任，不必浪費人民納稅錢。
立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」編製經過並備質詢。
會前蘇貞昌被媒體問到，近日中共解放軍在東部戰區軍演，發射10枚彈道飛彈，這是否威脅台海關係。
蘇貞昌說，每一枚飛彈都是人民血汗錢做的，其實如果能把這些錢，用來照顧人民，應該是國家、政府的責任；如果是用來威脅、破壞區域和平，更是不該。
蘇貞昌說，無論敵人或對手，或者對區域和平不尊重的國家，不管對台灣怎麼騷擾，政府與人民一定會堅決維護國家安全，不必浪費人民的納稅錢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言