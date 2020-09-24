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海軍「海強操演」 強鋒飛彈車組台東都蘭岸際參與演訓
媒體披露，昨天台東蘭嶼外海出現兩艘國軍軍艦，清晨民眾發現海軍海鋒大隊所屬飛彈車組沿台11省道進入台東都蘭海岸，官員證實，由於東部海域目前正實施海軍「海強操演」，演訓驗收也包括海鋒大隊的機動飛彈車組。而據了解，此一飛彈車組備的反艦飛彈，屬於「強鋒專案」下「精進雄二」反艦飛彈。
「海強操演」的是海軍年度戰術總驗收，包括中籤海軍艦隊、陸上機動反艦飛彈、雷達部隊都會投入這項年度演習。
從民眾拍攝影飛彈車影帶發現，海鋒的飛彈車組包括陸基雄風飛彈車、射控車與衛星通訊車等。由於拖車頭是藍白塗裝的賓士車，並非過去DAF拖車頭，且軍方表示，車組部分仍在中科院人員監控協助下，顯示車組是「強鋒專案」下的海峰機動飛彈中隊。
「強鋒專案」生產雄二B反艦飛彈，海軍內部稱之為「精進雄二」，有七個轉折點，但2015年前曾生產出至少72枚，但預算隨後遭立法院凍結五年後，才繼續量產。海軍目前決定增加採購的91輛機動飛彈車與反艦飛彈，都屬精進雄二。
精進雄二與傳統雄二能共用彈箱，外表無法看出差別。海軍日前利用臉書粉絲專頁公布一張雄二107年在九鵬基地準備測試照，照片裡還有中科院人員陪同，就是當年測試強鋒案的畫面。
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