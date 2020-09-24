共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區

共軍八天內七度擾台，空軍司令部今晚表示，一架共軍運八反潛機今天進入我西南防空識別區（ADIZ）飛航，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；這是共機本月十七日以來第七度擾台。

空軍司令部表示，共軍一架運八反潛機今日進入我西南防空識別區繞航，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時廣播驅離，並採防空飛彈追監。

共軍21及22日同樣分別有兩架次的運八反潛機侵入台灣西南ADIZ；19日共兩架轟6轟炸機、十二架殲16戰機、兩架殲11戰機，兩架殲十戰機，及一架運八反潛機，進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。