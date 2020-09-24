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共軍八日內七度擾台 運八反潛機再侵我西南防空識別區
共軍八天內七度擾台，空軍司令部今晚表示，一架共軍運八反潛機今天進入我西南防空識別區（ADIZ）飛航，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；這是共機本月十七日以來第七度擾台。
空軍司令部表示，共軍一架運八反潛機今日進入我西南防空識別區繞航，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時廣播驅離，並採防空飛彈追監。
共軍21及22日同樣分別有兩架次的運八反潛機侵入台灣西南ADIZ；19日共兩架轟6轟炸機、十二架殲16戰機、兩架殲11戰機，兩架殲十戰機，及一架運八反潛機，進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。
18日上午有兩架轟6轟炸機、八架殲16戰機、四架殲11戰機，以及四架殲10戰機共18架軍機侵擾台灣，其中12架逾越海峽中線；17日共兩架次運八反潛機，侵入台灣西南防空識別區。今日侵我西南空域的共機運八反潛機，是近日兵力最小一股。
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