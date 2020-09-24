影／轟天巨響！中科院今晚台東試射「無限高」飛彈

台東成功鎮今晚7點40分轟隆巨響，1枚飛彈從三仙台附近垂直升空，噴發火焰照亮天空，原來國家中山科學研究院從今天起，一連兩天在東南部外海進行火砲試射。專家研判中科院可能進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。

軍事專家表示，依據「無限高」彈道高度研判，中科院近年都在進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證，今年4月9日及6月11日也曾在同一區域進行專案飛彈測試，同樣從台東升空弓一、弓二靶彈，並從屏東九鵬基地發射弓三增程型防空攔截。

「強弓專案」計畫將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈，被稱為台版薩德。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別在9月24日及25日，共計2天時間，並在晚間7點40分至8點45分止，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含了綠島、蘭嶼及花蓮海空域，最大彈道高度「無限高」。

今晚上7點40分，1枚飛彈從成功鎮三仙台附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前。

據了解，今天清晨民眾就發現疑似軍方載運飛彈的車輛及雷達車在台東東海岸公路機動行駛，軍事迷原本以為是鮮少曝光的海軍「海鋒大隊」進行演習，結果證實是中科院飛彈驗證。

不過，中科院試射驗證何種飛彈？現場工作人員都三緘其口，僅表示，「這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持國防」。

這次軍方試射飛彈雖努力保密到家，不過，軍事迷仍能追彈成功，外界常誤認軍方行蹤遭洩密，或是內部資料曝光，其實軍事迷正是透過公開的「射擊通報」來追彈。