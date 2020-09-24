他問沒達除役年齡會被徵召上戰場嗎？ 網酸：人不夠都跑不掉

只要你是具備中華民國國籍的男子，年滿18歲以後就有服兵役的義務。除非有特殊原因，否則都要在除役年齡前履行國家責任。就有網友發現，一般人只要36歲就可以除役，然而若跑去考預官預士，要等到50歲才除役，表明自己深感後悔，因此上PTT詢問網友是否也有一樣的想法。與此同時，近日也有網友詢問法定的除役年齡是36歲，那麼是不是只要未滿36歲，就隨時都有可能被國家徵召上戰場？引發大批網友熱議。

不久前，有網友在PTT八卦政治板，以「各位後悔當年考預官預士嗎？」為題，表明很後悔當初報考預官預士的心聲，更進一步表示，若是面臨兩岸開戰，自己就是會被徵召的那群人。文章曝光後，不少網友以半開玩笑的口吻表示，「還好啦！受過訓練，可能比一般兵活久一點吧！」、「幸好我沒有考」、「能為國打仗是光榮的事」、「我把生命交給你了」、「能用的男人都要排入戰鬥序列」、「進忠烈祠我一定去拜你」、「不會啊！真正殺到島上來，你沒被徵召也得打啊」！

同樣是這周的PTT相似主題發文，有網友詢問法定上除役年齡是36歲，是不是指只要未滿36歲，國家有需要兵力時，就會像花木蘭代父從軍那樣，被徵召上戰場？對此，網友們也不客氣吐槽說「真的戰爭，你真相信36歲以上不會拉去打？」、「不要以為上戰場是年輕人的事，中年人也會抓去拿槍上前線的」、「真的開戰通通都要上啦」！也有網友理性回應「義務役士兵才是」、「自願役士兵45歲，士官50歲以上」、「這些以前當過一年半以上義務役的中年人，只要稍微再訓練就能開槍、跳砲操、開戰車了」。

根據國防部後備指揮部公告，各階除役年齡如下：

1、二級上將：70歲。 2、中將：65歲。 3、校級軍官及士官長：58歲。 4、尉級軍官及士官：50歲。 5、義務役士兵：36歲。 6、志願役士兵：45歲。

另外，根據兵役法第一章第四條，凡身心障礙或有痼疾，抑或身高、體重或體格指標過高或過低，皆可免役。同時妨害兵役治罪條例第5條也提到，拒絕接受召集令者，將會判處五年以下有期徒刑。