基隆軍港西遷進度超前 新營區大3倍官兵生活設施升級

基隆市長林右昌、立委蔡適應今前往基隆港西11號碼頭，了解「軍用碼頭及威海營區西遷工程」施工進度，第1期可望提前在明年底完工。林說，軍港西遷讓市中心重新發展，軍方獲更完整基地，基隆港有新的發展空間跟腹地，形成市府、軍方、中央和港務公司多贏局面。

林右昌和蔡適應今天上午9點多到西11號碼頭工地，聽取工程單位簡報施工進度。第1期工程興建艦隊辦公大樓、艦隊生活大樓，去年1月27日開工，原定2012年3月完工。目前完成48.5%，比預定進度超前7.19%，可望提前在2011年底完工。

第2、3期工程分在西8號碼頭興建陸戰隊及綜合大樓，西14、15號碼頭興建戰技訓練館，工程在今年1月14日開工，前者預定2012年6月完工，後者2011年12月完工。

基隆港務分公司總經理高傳凱說，軍港西遷是中央政策，港務公司全力執行。目前進度略有超前，未來會持續要求廠商注重工安，並達成品質設定標準。

海軍131艦隊少將艦隊長曾安國表示，新建的艦隊生活大樓是原有營區的3倍，官兵使用空間、生活設施等機能一定會提升。

林右昌說，新的營區不只可以提供士官兵更好的生活空間，也更能符合海軍作戰需求，證明國軍已邁入新時代。軍港西遷後，不僅東岸市中心能夠重新發展，軍方碼頭增長近150公尺，港區也可重新規畫再利用，創造基隆市港再生契機。