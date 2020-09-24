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蔡總統視導子儀艦罕見掛戰彈 專家：海軍準備好了

中央社 / 台北24日電
蔡總統與子儀艦官兵合影，罕見以戰彈（實彈）為背景。圖/軍聞社
蔡總統與子儀艦官兵合影，罕見以戰彈（實彈）為背景。圖/軍聞社

總統蔡英文22日赴澎湖視導空軍天駒部隊及海軍146艦隊，其中蔡總統在子儀艦上與官兵合影時，後方Mk13發射架上待發的標準一型防空飛彈為戰彈，非訓練彈；軍事專家解讀，此舉意味「海軍準備好了」。

共軍近期頻頻以機艦侵犯台灣防空識別區（ADIZ），且多次逾越台灣海峽中線，根據國防部官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊，自17日起迄今已第6度擾台。

蔡總統22日上午赴澎湖視導駐防在馬公基地的IDF經國號戰機「天駒部隊」後，隨即轉往視導海軍146艦隊，除慰勉成功級子儀軍艦上的官兵生活外，也在子儀軍艦甲板上與官兵合影，同時也向澎湖的手搖杯店家訂購百杯日前因子儀艦官兵緊急出港而棄單的飲料，告訴執勤官兵們「辛苦了」。

根據軍事新聞通訊社披露的照片，有別於過去對外公開的藍色彈身（訓練彈），蔡總統身後Mk13發射架上，待發的標準一型防空飛彈彈身為白色，是一枚可以發射的戰彈，十分罕見。

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，近期外界常提及「愛國飲料店」、「愛國麵店」，但背後凸顯的是海軍146艦隊的重要性。

呂禮詩指出，以成功級艦所組成的146艦隊位在台灣海峽的第一線，只要海峽有任何的徵候，成功級艦所使用的燃氣渦輪不需要長時間暖機就可以最快速度出港，雖然不知道海軍官兵棄單時當天周邊的軍情狀態，但因為成功級軍艦的防空能力僅次基隆級艦，代表成功級艦艇需要出海監控或支援空軍，這也是為什麼當初新一代軍艦成軍後，將成功級部署在馬公主要原因。

呂禮詩說，這次掛載的白色戰彈，代表「海軍準備好了」、「軍方有能力捍衛台海，不論是海權、空權」，並利用這張照片來凸顯這件事；至於網路上有民眾認為在總統面前掛載戰彈很危險一事，呂禮詩則認為，標準飛彈要發射必須要有多個條件成立，且在雷達上必須要鎖定目標才有辦法發射，因此完全沒有發射的可能，也不會產生維安因素。

呂禮詩表示，過去海軍在人員訓練時都是使用訓練彈，主因是擔憂操作未嫻熟造成戰彈受損得不償失，推測這次子儀軍艦掛載戰彈，是因應近期台海情勢升溫來做準備。

海軍 軍艦 飛彈 蔡英文

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