應對共軍擾台 國防院：善用新媒體向國際發聲

國防部智庫國防院指出，共軍擾台屬「灰色地帶衝突」展現，因未達戰爭門檻，本質仍屬政治作戰；而中國在國際（新）媒體的使用仍不脫官方意識形態僵化宣傳，台灣應善用各式新媒體特色，積極向國際發聲做應對。

共軍近期頻以機艦侵犯台灣防空識別區（ADIZ），且多次逾越台灣海峽中線，根據國防部官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊，自17日起迄今已第6度擾台。

國防部智庫國防安全研究院發布最新一期「國防安全即時評析」，非傳統安全與軍事任務研究所副研究員李俊毅以「如何說好台灣的故事？共機擾台的省思」為題，撰文分析近期局勢。

李俊毅指出，共機擾台屬「灰色地帶衝突」展現，因為此挑釁舉動既非正常國家政策，也非旨在誘發兩岸武裝衝突，此類行動或將成為常態，台灣因此應聚焦於可掌握的行動方案；由於灰色地帶衝突未達戰爭門檻，本質上仍屬政治作戰，台灣在此方面未必處於守勢，應藉此構思台灣可有的利基。

李俊毅表示，一套有利台灣塑造國際資訊環境的戰略敘事，或者「說好台灣的故事」，應包含鉅觀、戰略、行動、個人或微觀等層次。

在鉅觀層次，強調台灣信守「以規則為基礎的國際秩序」，並追求和平、穩定與爭端的和平解決等普世價值。這可讓台灣的作為和多數國家的利益一致。

在戰略層次，強調台灣維護台海和平與穩定的努力，兩岸對海峽中線的理解不一，但多年來雙方的確依此概念各自管轄與執法；共機擾台想表達台海脆弱的平衡與現狀，正由中國單方面侵蝕與破壞，而國軍乃至台灣政府在應處時，雖仍展現善意與克制，但這有其底線。

李俊毅指出，凸顯「底線」是清楚說明台灣在現在與未來的必要行動並界定責任歸屬，目的是向中國傳遞嚇阻的訊號，也是爭取國際的理解與支持。

在行動層次，可透過類似日前國防部發布「守護和平、衛國前鋒」影片，以更生動與具說服力的聲音、文字與影像呈現；在個人或微觀層次，短片呈現第一線人員與市井小民的心聲，彰顯維護台海和平無涉政治意識形態，而是台灣社會共同的意志與決心。

李俊毅強調，若採更攻勢性的敘事立場，也可指出中國軍事威嚇並無助「中國夢」或「中華民族的偉大復興」實現；中國在面臨諸多內憂外患情況下，仍對台進行軍事挑釁，或許正反映中國內部政局的不穩，而選擇以對外衝突轉移內部壓力。

李俊毅最後說，新媒體（如Facebook、Instagram、Twitter）可讓訊息快速與大量傳遞予廣大受眾，是形塑國際資訊環境的重要媒介。中國在國際（新）媒體的使用仍不脫官方意識形態的僵化宣傳，台灣應善用各式新媒體特色，積極向國際發聲。