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【重磅快評】台北上空有戰機 是國慶預演還是心理演習?

聯合報 / 主筆室
今天上午因為國慶預演，空軍戰機穿越台北市中心上空，讓不少民眾睡夢中驚醒，已為共軍來襲。圖／國防部提供
今天上午因為國慶預演，空軍戰機穿越台北市中心上空，讓不少民眾睡夢中驚醒，已為共軍來襲。圖／國防部提供

國軍前天（22日）早上才舉行全島「聯合防空作戰訓練」，全台機艦與防空飛戰全數進入作戰位置，國防部特地釋出相關影片，呼應蔡總統「不讓敵人在我們的天空耀武揚威」；今晨戰機呼嘯連連穿過大台北市區，嚇壞許多人，以為共軍來襲，後來才知是國慶預演。

戰機早上6點半後持續在總統府周遭行動，可能因能見度不佳，飛得很低，震耳欲聾的音爆聲掠破秋涼清晨，網友在PTT、各大社群平台爭相走告、問卦，皆不得正解。直到國防部小編上班露臉，叫大家「麥緊張」，針對網路流傳台北上空戰機聲四起，是否中共打過來等傳言，澄清都是「假訊息」，還不忘加一句「有國軍就安心」。但若真是敵軍來襲，還能等到打卡上班後才對外說明嗎？

國防部小編輕鬆提醒大家，近期國軍戰機、直升機將持續飛越台北市上空，配合國慶活動預演。但有些民眾不滿留言，大清晨擾人清夢最好先預告，免得驚動人心；但也有民眾體諒國軍近日戰備任務繁重，勸大家相忍為國，甚至有人要國防部教教大家，共機飛到台北上空該怎麼辦。看來軍方比不知所措的老百姓安心多了。

其實，這預演時間來得奇巧，比往年9月底、10月初的排程，略早了些；選在天剛亮出動雖有前例，但當時天下太平，多數民眾好夢正酣，今年台海緊張，民眾集體反應透露出對情勢發展的憂心。再者，今年預演規模較大，F16v、雷虎小組，還有黑鷹與CH47直升機，一一來回首都中樞地帶，國防部或許想藉國慶展示軍力，安定民心，但這突如其來的預演，反而更增疑慮。

近來共軍軍機一再侵擾我防空識別區、飛越台海中線，隨著美中升高對峙，蔡政府刻意呼應華府各項對中施壓舉動，共軍不再默守與國軍的默契，不獨不武的現況早已昨日黃花。總統與國防部長警告敵人，不准越雷池一步，但從去年總統說「對蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離」，到今年修正「第一擊」為「自衛反擊」，其實國人心裡有數，台海情勢就如凌晨的陰沈天空，茫茫不見前路。

戰機出現在首都上空，除了國慶表演，也像進行一場心理演習，讓天龍國居民體會全台空軍基地周遭民眾的日常，平時即戰時。在台海中線瓦解後，政府藉國慶表演混搭演習，還沒重建人民的心理防線，被共軍機海戰術密集騷擾的的空軍弟兄，只怕已經演到累垮。

國防部 國軍 戰機

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