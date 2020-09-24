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獨／蔡總統視導子儀艦大合照 罕見「戰彈」當背景

聯合報 / 記者程嘉文/台北即時報導
蔡總統與子儀艦官兵合影，罕見以戰彈（實彈）為背景。圖/軍聞社
蔡總統與子儀艦官兵合影，罕見以戰彈（實彈）為背景。圖/軍聞社

上周五、六（18、19日），中共軍機兩度飛越海峽中線，本周二（22日）蔡英文總統飛往澎湖視導三軍部隊。由於日前媒體報導，海軍軍艦因為接獲命令緊急出港，臨時取消向業者訂購檸檬冬瓜茶的訂單。總統府特別向新聞中的店家訂購一百多杯，贈送給當初來不及喝到的「子儀」號巡防艦官兵。

蔡總統也特別登上子儀軍艦，與官兵在前甲板合影。不過照片中出現，在Mk13發射架上待發的標準一型防空飛彈，彈體為白色，顯示為一枚具有火箭與高爆炸藥、可以射出的「戰彈」，而非一般典禮上展示的訓練彈（彈體為藍色），場面十分罕見。

成功級在船艏有一具Mk13單臂發射器，甲板下方的彈倉內，裝有40枚標準飛彈，操作人員可從倉中抓取任何一枚上架待射。Mk13的發射軌道，同時也是飛彈裝入彈倉或卸下的管道。正常的運作模式下，彈倉內會裝入一枚訓練彈，平日官兵練習操作發射器，讓飛彈從倉內上架與下架，都是用這枚練習彈。至於另外39枚戰彈，除了軍艦大修時必須卸除，就只在演習或作戰要發射時，才會從從有環境控制（溫溼度）的彈倉中，升至露天的發射架上。

海軍不管是成功/派里級艦，或使用Mk26雙臂發射架的紀德級艦，以往在各式典禮上，或是對長官、媒體、民眾展示性能時，從彈倉升降上下架的，都是藍色的訓練彈。即使如民國102年9月26日，海軍在花蓮外海舉行「海鏢」操演，發射標準二型飛彈，除真正射出的一枚飛彈是白色的戰彈外，讓記者拍攝發射架旋轉、上下彈等動作，仍然只用訓練彈。

記者對此詢問多位海軍退役官員，他們表示：如果電路保持切斷狀態，就不必擔心點火射出，造成甲板人員的危險。軍艦停泊在港內，將飛彈短時間暴露於外，也不至於造成環控問題。不過軍中對安全規定向來從嚴，以往的確未出現，配合來訪貴賓合影，特別將戰彈升上發射臂的例子。是否為府方人員先前預演勘查場地時，要求海軍改佩掛實彈，以表我方決心，就非外界所能知。

蔡總統前往澎湖視察，採購冬瓜茶飲慰勞海軍子儀艦，並且特別印製署名的標籤，感謝官兵辛勞。圖/總統府提供
蔡總統前往澎湖視察，採購冬瓜茶飲慰勞海軍子儀艦，並且特別印製署名的標籤，感謝官兵辛勞。圖/總統府提供
成功/派里級艦的Mk13發射器，維持上架狀態的，通常都是訓練彈。記者程嘉文/攝影
成功/派里級艦的Mk13發射器，維持上架狀態的，通常都是訓練彈。記者程嘉文/攝影
前年11月18日，蔡總統主持派里級銘傳、逢甲艦成軍，當時船艏Mk13上也是訓練彈。記者程嘉文/攝影
前年11月18日，蔡總統主持派里級銘傳、逢甲艦成軍，當時船艏Mk13上也是訓練彈。記者程嘉文/攝影
102年海鏢操演，海軍在實彈發射後，操作Mk26發射器，讓媒體拍攝飛彈上下架、追瞄等運作方式，仍只用訓練彈而非戰彈。記者程嘉文/攝影
102年海鏢操演，海軍在實彈發射後，操作Mk26發射器，讓媒體拍攝飛彈上下架、追瞄等運作方式，仍只用訓練彈而非戰彈。記者程嘉文/攝影

飛彈 海軍 軍艦

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