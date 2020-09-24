國慶預演民虛驚！ 蔡總統釋疑：未來幾次 別忘跟國軍打氣

多種類及多架次軍機今天進行國慶預演，驚動不少民眾。國防部出面澄清後，蔡英文總統也透過臉書表示，今天早上，台北市區的鬧鐘有點不一樣，這是戰機飛行的聲音。戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心。蔡總統也預告了未來幾次預演的時間，也邀請民眾別忘了跟國軍弟兄姊妹打個氣。

蔡總統說，陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空。

蔡總統表示，除了參與預演的單位外，中華民國國軍各級部隊，現在也正堅守每個崗位，全神貫注守衛著國家。下次有聽到、看到軍機從天上飛過，或在各種場合遇到國軍弟兄姊妹時，請別忘了跟他們打個氣喔。

下次預演時間為9月29日、10月6日，及10月8日。