國慶預演戰機音爆引開戰質疑 內政部：還有二次

台北市今天清晨，有民眾目擊幻象戰鬥機在上空掠過，音爆聲引發關注。國慶籌委會秘書長陳宗彥今舉行記者會說明，僅是國軍輕航隊一半機隊在府前廣場經過進行相關預演，接下來9月29日、10月6日仍會利用清晨時間全隊預演，呼籲社會大眾不要造成誤解。

陳宗彥指出，空勤總隊部分也會在27日上午清晨，於府前廣場經過，進行盤旋測試。今年國慶大會的重頭戲會有兩段空中兵力經過，這是最近慶籌會採取的預演計畫，10月8日下午則會有國慶正式全兵力預演。

陳宗彥表示，府前廣場夜間已開始進行憲兵快反連的操演，會從9月23日起一直到10月6日半夜12時50分到清晨3時33分。而今年的特色包括防疫英雄車隊，國軍相關戰術、車輛一樣會有操演，第一次是明天清晨，第二次是9月28日清晨。

陳宗彥表示，此次一併說明預演時間讓社會大眾知道，避免最近國際及兩岸局勢特殊，讓社會大眾因此造成不必要的恐慌。

陳宗彥也說，國慶預演必須告知的單位和機關，慶籌會都有先通報，空中兵力預演也有事先通知民航單位，選擇清晨預演，就是盼不要造成民眾交通或生活受影響，大家也習慣、預知接近國慶日，慶籌會不會事先說明，不過今年狀況比較特別，為避免民眾以訛傳訛，他們才特別向社會大眾說明。