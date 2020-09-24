演習、飛彈試射？軍方神秘機動飛彈車台東現蹤！

今天清晨6點多，軍方疑似載運飛彈的車輛及雷達車出現在台東省道台11線路上，7部車輛一路快速駛入東海岸的都蘭海岸，行進過程被民眾拍了下來，還說「國軍加油！不要輸給阿共了」。

軍事迷根據影像研判，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，有可能是鮮少曝光也神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備的陸基型雄風二型與三型反艦飛彈，可24小時監控共軍動向，對中共船艦威脅很大。

據了解，國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍委由中科院從106年到110年研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組兩套，也在這次「聯合防空作戰訓練」首度曝光並進行驗證。

國防部前天公布「聯合防空作戰訓練」實況影片後，畫面有海軍雷達車隊出現台東縣內省道上，當岸際雷達遭敵摧毀時，海軍蒼穹專案機動遠程雷達車可立即啟動，在公路上自由運動隨時變換陣地，並配合陸、空情指系統，支援各項制海制空作戰任務。

軍方人士透露，因應共軍可能從東部海域對台奇襲，海軍有2艘飛彈巡防艦在台灣與蘭嶼間海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習。