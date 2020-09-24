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幻象戰機擔任天觀機 替10架國慶預演戰機做尖兵
國防部表示，今天是國慶日第一次預演，空中參演部隊編隊首次試航。高速通過的幻象戰機，任務是天觀機。
天觀機就是針對所軍機長途飛行機動路線，先行派出軍機沿規劃路線航行巡邏，確定天候是否正常，有無雲霧遮等。
今天上午為國慶活動第一次半兵力演練，分別由旋翼機4架，以及快速機6架，於7時1分及7時33分通過總統府前上空。
參演機包括UH－60二架、CH－47二架、F－16三架、AT－3三架，共十架飛機。
國防部也在臉書貼文表示，最近台北的天空有點喧囂？！大家麥緊張，網路流傳台北上空戰機聲四起，是不是中共打過來了呢？這是假訊息啦！大家請放心。捍衛台海安全，有國軍就安心！
國防部表示，近期國軍的戰機、直升機將會持續飛越台北市上空，這是配合今年國慶活動的預演。而國慶日當天，國軍將有精彩的空中表演科目，敬請期待！讓我們一起為教官們加油！
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