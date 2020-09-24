台海局勢緊張 游淑惠警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

共機近期頻擾台，國防部昨天(23日)再度公布中共解放軍兩架次運八反潛機進入我西南防空識別區，這是解放軍軍機連續第8日擾台，日前大陸外交部發言人汪文斌公開表示「不存在海峽中線」，台海緊張局勢升溫，台北市議員游淑慧直言，若再不斷消磨兩岸感情，大陸上位者為順應14億民心，可能就真的打來了。

游淑慧上節目「少康戰情室」談到兩岸局勢，她表示日前上海台辦的朋友傳了一篇名為「東部戰區發話，丟掉幻想，準備戰鬥」的大陸報導，底下留言是一片讚聲、叫好，朋友表示，現在大陸最大公約數，就是丟掉幻想，準備戰鬥是不是公約數還不知道，然而台辦就是被認為在幻想的那派，現在只有台辦還在相信有和平統一的一天，其他都已經走向武統的論調。

游淑慧說，兩岸都分有鷹派和鴿派，在台灣的鴿派就是國民黨，不斷被貼上「賣台舔共的」標籤，在大陸的鴿派就是台辦，因此被打成「跪台辦」，大陸民心本來可能是「五五波」，本來對台灣有感情的人還很多，現在從微博、抖音可見，大陸對台的民心喊殺喊打的氣氛濃厚，會導致上位決策者進行民意支持，可能就打過來了，還能在防疫、經濟、災禍的變動下轉移焦點。

游淑慧也直說兩岸不該互相不友善，把自己逼到要面臨那一條線去做決定，主持人趙少康也認同，執政黨用最便宜簡單的方式去挑動兩岸關係，是非常不智的，游也認為，台灣人不斷歧視大陸製口罩，歧視陸生，甚至歧視小明，都是在傷害兩岸感情，對台毫無幫助。