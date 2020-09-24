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子儀軍艦因任務被迫棄單 海軍感謝店家力挺官兵保家衛國

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
蔡總統日前視導146艦隊，特別登上子儀軍艦與官兵合影。圖/軍聞社
蔡總統日前視導146艦隊，特別登上子儀軍艦與官兵合影。圖/軍聞社

澎湖海軍因應對共軍艦艇緊急出海任務被迫棄單的「愛國飲料」，受到蔡總統親自加持成為喜劇，昨又傳出當地其實還有一家「愛國麵店」，也未計較海軍訂了百餘碗乾麵沒取貨。海軍證實，因任務被迫取消預定的主角是146艦隊的成功級子儀軍艦，昨為此在臉書發出感謝文，貼文TAG：軍愛民、民敬軍；感謝霸氣老闆娘力挺海軍保家衛國。

海軍艦隊指揮部昨日透過臉書粉絲專頁貼文表示，近日子儀軍艦因接獲任務緊急出港，被迫取消原本預訂的飲料，飲料店老闆娘在瞭解實情後，不僅不生氣，還以行動支持海軍官兵捍衛國家。

貼文TAG：感謝大家為捍衛國家安全犧牲與付出、感謝霸氣老闆娘力挺海軍保家衛國、軍愛民、民敬軍；全民一心護國防。

貼文還呼籲曾在艦隊服役的粉絲們，歡迎在留言區分享因緊急出港產生難忘的特別回憶，但也說「分享前別忘了保密是軍人的天職唷」。

成功級子儀軍艦。圖/海軍艦隊指揮部
成功級子儀軍艦。圖/海軍艦隊指揮部

海軍 軍艦

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