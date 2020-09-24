聽新聞
test
0:00 / 0:00
子儀軍艦因任務被迫棄單 海軍感謝店家力挺官兵保家衛國
澎湖海軍因應對共軍艦艇緊急出海任務被迫棄單的「愛國飲料」，受到蔡總統親自加持成為喜劇，昨又傳出當地其實還有一家「愛國麵店」，也未計較海軍訂了百餘碗乾麵沒取貨。海軍證實，因任務被迫取消預定的主角是146艦隊的成功級子儀軍艦，昨為此在臉書發出感謝文，貼文TAG：軍愛民、民敬軍；感謝霸氣老闆娘力挺海軍保家衛國。
海軍艦隊指揮部昨日透過臉書粉絲專頁貼文表示，近日子儀軍艦因接獲任務緊急出港，被迫取消原本預訂的飲料，飲料店老闆娘在瞭解實情後，不僅不生氣，還以行動支持海軍官兵捍衛國家。
貼文TAG：感謝大家為捍衛國家安全犧牲與付出、感謝霸氣老闆娘力挺海軍保家衛國、軍愛民、民敬軍；全民一心護國防。
貼文還呼籲曾在艦隊服役的粉絲們，歡迎在留言區分享因緊急出港產生難忘的特別回憶，但也說「分享前別忘了保密是軍人的天職唷」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言