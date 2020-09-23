影／蘭嶼外海見2軍艦 軍方：我艦海陸空聯合作戰演習

台東縣離島蘭嶼外海今天上午驚見2艘軍艦，從台灣及蘭嶼之間海域，由北往南行駛，海巡署稍晚證實為我國2艘軍艦在蘭嶼外海演習。

另據軍方人士透露，因應共軍可能從東部海域對台奇襲，海軍今天有2艘飛彈巡防艦在台灣與蘭嶼間海域，進行反潛偵測及配合陸上長程預警雷達、空中及岸際雷達、海軍蒼穹專案機動遠程雷達車等，進行制海制空反機、反艦、反飛彈聯合防空演習。

蘭嶼椰油國小師生今天上午約8時許，站在校園內就看到東方外海約8、9海里處，有2艘軍艦一前一後由北往南行駛。教師表示，雖距岸遙遠，但船體跟一般漁船、郵輪外觀不同，感覺是軍艦。海巡署也證實，今在蘭嶼出現的是2艘我國海軍艦艇。

近年來隨著大陸山東號、遼寧號2艘航母，屢屢穿越日本宮古海峽，進入太平洋再到南海展開遠洋訓練，且最近連6天來，共軍運8反潛機、轟6機、殲10機、殲11機、殲16機侵擾我國台灣西南及西北空域，已逾50架次，且飛越台海中線，國軍從22日起在全台作戰區實施「聯合防空作戰訓練」，今天第2天。

海軍委由中科院從106年到110年研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組兩套，也在這次「聯合防空作戰訓練」首度曝光並進行驗證，因國防部昨公布「聯合防空作戰訓練」實況影片，畫面有海軍雷達車隊出現台東縣內省道上。