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稱海峽中線不存在是中國全新態度？黃介正：是的

德國之聲 / 德國之聲

德國之聲：中國外交部稱不存在所謂台灣海峽中線，這是一個全新的態度嗎？

黃介正：是的。因為過去不會公開說出來。按國際法，除領海、領空外，都是公共海空域。亞洲各國的「防空識別區」(ADIZ)以及台灣海峽「中線」，是各國自己劃設的空防警戒區域，並不具國際法效力。

海峽中線之存在，依賴兩岸的「善意與默契」，善意不存在，中線就會被挑戰。海峽中線也與「軍事實力」有關，冷戰大部分時期，中國大陸解放軍空軍(PLAAF)不出海，台灣的中華民國空軍(ROCAF)經常可以過中線。1999年以後，中國軍機開始逼近中線，美國則要求台灣空軍不過中線。

德國之聲：這一表態對台灣的處境、政策會有何種影響？國際社會，尤其美國會有所反應嗎？

黃介正：目前還看不出來，只是雙方對中線的默契被打破之後，不預期的沖突/意外的擦槍走火(unintended incident)機率就會變大，使得開戰風險增高。

至於美國會不會反應？有沒有辦法反應？與美國總統選舉有沒有關聯？我們很難預測，只能猜測美國應該不會視而不見。

德國之聲：近來中國頻頻顯示軍力，台海局勢緊張，您認為這是北京慣用威嚇的繼續，還是現實沖突的危險在升高？

黃介正：北京從來沒有放棄對台灣的武力威懾，但是近來解放軍的耀武揚威恫嚇，已經使得台灣海峽成為潛在的軍事沖突熱點，國際社會與周邊鄰居絕對不宜袖手旁觀。

德國之聲：有分析指北京目前並無意發動武力犯台，您如何評估這一威脅？

黃介正：理性的分析，中國大陸2021年有「建黨一百年」，2022年有「中共20大」，北京現在對台動武，風險高，變數多，害大於利，並不是最佳選項。

德國之聲：中國目前的對台舉動，也被解讀為是對美國與台灣接近的反應，要在美國大選前向川普示威，對此您如何看？

黃介正：中國大陸在台灣周邊展示武力，按他們自己的說法，是遏制台灣的台獨勢力，但主要也是對於美國加強與台灣官方交流與合作的反制，以及美國加強在南海的軍事活動(FONOP)的反應。

截至目前，我們看不出中國大陸的軍事行動對於川普個人、印太地區美軍、或美國總統大選有什麼實質有效的影響，但是對台灣安全有極大的影響。

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本文章由德國之聲授權提供】

海峽中線 台灣海峽 解放軍

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