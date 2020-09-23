軍備局奇隼專案研發自殺無人機 預算獲立法院解凍

國防部日前將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」改稱為「行使自衛反擊權」，若確定有「明顯敵意」始得採取自衛行動。這固然因字面上與中共用法的「自衛還擊」雷同而落得抄襲之譏，在程度上約略秀了點下限，但在其所意圖闡述的意思上倒是相當明確的。

2020-09-23 14:59