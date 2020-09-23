聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍備局奇隼專案研發自殺無人機 預算獲立法院解凍
軍備局以「奇隼專案」為名，由中科院研發類似好萊塢電影《全面攻佔3：天使救援》（Angel Has Fallen）中，能追蹤並鎖定目標群集攻擊的自殺無人機，預算原本遭立法院凍結6000萬元，經機密書面報告解釋說明後，立法院宣告相關預算准予動支。
中科院以從2019年到2022年的4年期程，以「奇隼專案」為名編列4億9364萬元預算，計畫研發小型自殺式無人機系統，並詢商鎖定波蘭WB集團產製的「戰友」(Warmate) 二型無人機系統，作為參考模仿對象，甚至直接引進技術。但傳國安單位已要求，必須以國內自力技術為主進行研發。
立法院外交及國防委員會函，為院會交付處理國防部函為109年度中央政府總預算決議，軍備局「奇隼專案」預算凍結6000萬元等2案，業經處理完竣，處理結果：相關預算准予動支，請院會查照。
此外，外交及國防委員會同時解凍109年高效能反裝甲飛彈預算8000萬元、海軍機動飛彈車1億元等31項預算凍結案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言