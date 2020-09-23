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軍備局奇隼專案研發自殺無人機 預算獲立法院解凍

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院已有研發「劍翔」群攻式無人機基礎。 圖／聯合報系資料照片
中科院已有研發「劍翔」群攻式無人機基礎。 圖／聯合報系資料照片

軍備局以「奇隼專案」為名，由中科院研發類似好萊塢電影《全面攻佔3：天使救援》（Angel Has Fallen）中，能追蹤並鎖定目標群集攻擊的自殺無人機，預算原本遭立法院凍結6000萬元，經機密書面報告解釋說明後，立法院宣告相關預算准予動支。

中科院以從2019年到2022年的4年期程，以「奇隼專案」為名編列4億9364萬元預算，計畫研發小型自殺式無人機系統，並詢商鎖定波蘭WB集團產製的「戰友」(Warmate) 二型無人機系統，作為參考模仿對象，甚至直接引進技術。但傳國安單位已要求，必須以國內自力技術為主進行研發。

立法院外交及國防委員會函，為院會交付處理國防部函為109年度中央政府總預算決議，軍備局「奇隼專案」預算凍結6000萬元等2案，業經處理完竣，處理結果：相關預算准予動支，請院會查照。

此外，外交及國防委員會同時解凍109年高效能反裝甲飛彈預算8000萬元、海軍機動飛彈車1億元等31項預算凍結案。

立法院 飛彈 中科院 國安 國防部

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