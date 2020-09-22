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自衛反擊權 吳斯懷：政治宣示容易但執行複雜困難

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍戰備規定「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，曾任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷今天透過臉書貼文表示，飛行員要面對明顯敵意才能開火，「明顯敵意」如何界定？圖/國防部
國軍戰備規定「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，曾任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷今天透過臉書貼文表示，飛行員要面對明顯敵意才能開火，「明顯敵意」如何界定？圖/國防部

國軍戰備規定「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，曾任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷今天透過臉書貼文表示，飛行員要面對明顯敵意才能開火，「明顯敵意」如何界定？他提出飛行員臨敵時三項情境，同時憂心軍中屆時逐級回報到國防部長下達決心的過程中，飛行員在空中如何應處？他質疑政治宣示容易，實際執行卻複雜困難。

吳斯懷今天以「為空軍說句話 空軍加油！」為題在書貼文表示，近日共軍挑釁動作愈來愈大，兩岸戰機頻密對峙，我飛行部隊戰備壓力倍增，空中擦撞或意外交火的機率驟升，國安單位指示，國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，明確宣告我軍在兩岸局勢中不開第一槍。行使「自衛反擊權」，須在對方有明顯的敵對行為下，我軍才能開火，以避免「擦槍走火」，引發台海戰爭。

吳斯懷說，「第一擊」改為「自衛反擊」後，反擊權責仍為國防部長。政治宣示容易，實際執行卻複雜困難，這個修訂讓第一線飛行員益增困惑。請問國防部，飛行員面對的「明顯敵意」如何界定？過去戰機遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追算不算明顯敵意？若共機無視警告維持向我方航向的航行，或是「機動」到我機後方位置，或是採取危險碰撞航向時，算不算明顯敵意？還是一定要承受共軍攻擊後才能回擊？在須要快速反應的空戰節奏中，一連串的狀況，各種細節如何判定，飛行員該如何自處？還是繼續等待國防部長的命令？接戰規定太嚴格，飛行員會綁手綁腳，規定太寬鬆，即有可能沉不住氣而「擦槍走火」。

他指出，從指揮鏈來分析執行面的困難，第一線戰機遭受共軍攻擊時(或明顯敵意行為)，需要逐級回報 (或同步回報)空作部、空軍司令、衡指所、參謀總長、國防部長，立即召開作戰會議，聯二提出敵情研析、聯三建議行動方案，部長下決心反擊與否！從第一線回報敵情到部長決心下達，需要多少時間？這一段時間飛行員如何應處？再論一旦實施反擊，是否引發全面戰爭？部長下達反擊決心前，需不需要向國安會、總統報告？

吳斯懷表示，提醒給總統寫講稿的單位，用字要精準，以免誤導國人，媒體報導「蔡英文今日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞。她強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。」領空的定義要弄情楚，共軍挑釁不斷，越過中線非常可惡，但是還沒有到我們領空上耀武揚威。

國防部 空軍 吳斯懷

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