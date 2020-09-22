共軍兩架次運八反潛機今進入我西南防空識別區 6天內第5度

空軍司令部今天（22）表示，今日有兩架次中共運八反潛機分別進入我西南防空識別區，空軍派遣戰機升空反制，並公布其中一架機影。

空軍司令部披露今日中共解放軍進入我西南空域示意圖，內容顯示兩架運八反潛機分不同時段進入我西南防空識別區繞行。

空軍司令部表示，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時採取廣播驅離與防空飛彈追監等作為進行反制。

【中央社／台北22日電】

空軍司令部今天表示，共軍2架運8反潛機今天侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍除了派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；此次也是17日以來第5度擾台。

國防部晚間在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據國防部公布的動態路線線，共軍2架運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ；同時這也是17日以來第5度侵犯台灣ADIZ。

共軍昨天共有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，及1架運8反潛機，進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

18日上午則共2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機侵擾台灣，其中12架逾越海峽中線；17日共2架次運8反潛機，並侵入台灣西南ADIZ。