聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國軍聯合防空作戰訓練 海軍蒼穹專案雷達車疑首度曝光
國軍今日在全台作戰區實施「聯合防空作戰訓練」，國防部披露操演實況，海軍委由中科院研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組疑首度曝光。
國防部官員透露，漢光33號兵棋推演結論，獲知海軍遠程雷達站在共軍第一擊下存活率不高，因此決定中遠程雷達朝向機動化發展。海軍在104年完成建案程序，以「蒼穹專案」為名，編列4億5886萬4000元預算，委由中科院於106到110年籌建遠程機動雷達車組兩套，作為接替海軍遠程雷達戰損後的戰力保存方案，使中遠程雷達都有備援系統，支援各項作戰任務。
國防部今日披露「聯合防空作戰訓練」影片，內容出現海軍雷達車隊在台東拂曉機動畫面，疑為「蒼穹專案」遠程雷達車組。面對中共解放軍遼寧號航空母艦服役，戰機群可繞越我東岸海域襲擊，我國強化制海飛彈與遠程雷達機動化規模，除提高部隊存活率外，也可隨海上目標變換陣地。
據了解，畫面中的雷達車組雖由海軍官兵進行操作，但仍由中科院測試中。海軍對此不作評論。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言