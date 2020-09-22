影／國軍聯合防空作戰訓練 海軍蒼穹專案雷達車疑首度曝光

國軍今日在全台作戰區實施「聯合防空作戰訓練」，國防部披露操演實況，海軍委由中科院研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組疑首度曝光。

國防部官員透露，漢光33號兵棋推演結論，獲知海軍遠程雷達站在共軍第一擊下存活率不高，因此決定中遠程雷達朝向機動化發展。海軍在104年完成建案程序，以「蒼穹專案」為名，編列4億5886萬4000元預算，委由中科院於106到110年籌建遠程機動雷達車組兩套，作為接替海軍遠程雷達戰損後的戰力保存方案，使中遠程雷達都有備援系統，支援各項作戰任務。

國防部今日披露「聯合防空作戰訓練」影片，內容出現海軍雷達車隊在台東拂曉機動畫面，疑為「蒼穹專案」遠程雷達車組。面對中共解放軍遼寧號航空母艦服役，戰機群可繞越我東岸海域襲擊，我國強化制海飛彈與遠程雷達機動化規模，除提高部隊存活率外，也可隨海上目標變換陣地。