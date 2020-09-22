軍情站／C-130將升級 缺反制裝備外島運補恐遭飛彈威脅

空軍6聯隊所屬第十空運大隊今年執行人工增雨及外離島疏運等任務榮獲今年國軍模範團體，22日空軍邀請媒體至屏東駐地展示其精良戰技，除E-2K與P-3C執行性能操演，平日給人「穩重」形象的C-130運輸機更是展現其靈活戰術性能，靈巧的動作讓人很難想像其龐大身軀竟能執行如同運動飛機的特技動作。

但空軍引進C-130運輸機已逾30年，空軍表示，如預算順利過關，將於明年進行航電系統升級，首批兩架將會赴美進行改裝並驗證性能，之後其餘將會以半年2架速度在台進行升級作業。但囿於預算因素，屬於軍機自我防衛系統的RWR(雷達警告系統)與MWS(飛彈警告系統)，以及與其搭配的熱焰彈/干擾絲撒布器並未排入本次升級案當中。在兩岸敵情升溫當下，C-130時常跨越中線對金馬地區，以及東、南沙進行運補。缺乏自我防衛裝備，將無法得知遭敵雷達或飛彈鎖定，對飛行員的安全將造成危險。

對此空軍表示，目前外離島運補作業仍照常，在任務安全上會由海空監偵兵力進行配套的維護。至於C-130的自衛裝備，也已納入之後的升級計畫。