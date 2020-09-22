聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡總統送飲料 飲料杯上字條傳心意
前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領，飲料店老闆義氣相挺不計較。蔡英文總統今天前往澎湖視察陸、海、空軍部隊，買了150杯飲料送給海軍子儀艦官士兵，並在飲料杯貼上「勤務辛苦了，國家感謝你們！」字條。
蔡總統稍早也透過臉書表示，這雖然是件小事，但是她知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，也願意把肯定說出口。這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現。只要我們上下一心，再大的風浪，台灣都一定能克服。「全天候堅守崗位的國軍，需要我們多多支持。」
蔡總統說，前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領。還好飲料店「茶專」的老闆娘非常窩心，發文表示「保衛國家安全是重要任務」，一定力挺國軍。澎湖的網友也熱心支持，用新台幣下架了多出來的飲料。
蔡總統表示，今天她跑了一趟飲料店，幫忙把遲到的飲料帶給子儀艦官兵。她也要謝謝所有在第一線把關國防的弟兄姊妹，大家辛苦了，國家感謝你們。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言