蔡總統送飲料 飲料杯上字條傳心意

前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領，飲料店老闆義氣相挺不計較。蔡英文總統今天前往澎湖視察陸、海、空軍部隊，買了150杯飲料送給海軍子儀艦官士兵，並在飲料杯貼上「勤務辛苦了，國家感謝你們！」字條。

蔡總統稍早也透過臉書表示，這雖然是件小事，但是她知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，也願意把肯定說出口。這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現。只要我們上下一心，再大的風浪，台灣都一定能克服。「全天候堅守崗位的國軍，需要我們多多支持。」

蔡總統說，前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領。還好飲料店「茶專」的老闆娘非常窩心，發文表示「保衛國家安全是重要任務」，一定力挺國軍。澎湖的網友也熱心支持，用新台幣下架了多出來的飲料。