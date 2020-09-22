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共機擾台頻率升 吳斯懷籲蔡釋善意

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
共機近來頻擾台。 圖／國防部提供
共機近來頻擾台。 圖／國防部提供

「共機擾台對我方空軍、飛彈部隊造成很大困擾，而還會使衝突機率增加，政府應主動向中國釋出善意，避免台海陷入戰火！」曾任陸軍中將的藍委吳斯懷針對共機擾台頻率上升如此建言。前軍系立委林郁方也認為，蔡政府應思考兩岸之間如何溝通，但綠委羅致政反認為解放軍壓力也不小，應訴諸國際關注。

秀肌肉、威嚇台灣

「我認為共機擾台頻率上升，除了像美國展示肌肉以外，也有威嚇台灣的作用。」吳斯懷表示，對美軍展示軍武當然有，而對台灣則是以中國共報、外交部對所謂的的「台獨勢力」進行警告。不過綠委羅致政受訪時則認為，除了對美、對台以外，中共想在東亞建立霸權，因此共機增加擾台會是未來不可避免的趨勢。林郁方則指出，中國也要向美方表達國務院次卿克拉奇訪台的不滿。

被問到台灣空軍也要持續面對共軍侵擾，是否會造成巨大消耗？吳斯懷指出，國軍平常都會有例行的飛行任務，而共機擾台的頻率雖然增加但是無法事前確認，如果要時刻監督的話，對於飛行員的身心都是巨大的壓力與挑戰，除此之外，地面的監控、飛彈部隊也需要緊迫盯人。林郁方也認為，這對國軍的空軍、海軍都會是沉重的負擔。

但吳斯懷擔心，這樣高頻率的互相對峙下，除了實質的軍備耗損外，也會讓雙方擦槍走火、發生意外的機率上升，林郁方也說，緊張的局勢不是戰爭爆發才會有，共機如此侵擾、試探下，國軍會疲於應對。不過羅致政認為，不只國軍有壓力，共機如果敢輕舉妄動，也會遭到美國、日本與韓國的監控與警告，因此解放軍的壓力也不小。

釋善意說法不同

羅致政並指出，在中共「積極擴張霸權統治」這個前提無法避免的情況下，台灣也只能積極與與我國友好的盟友，攜手面對中共的挑戰。他認為兩岸之間，台灣在政治上不可能跟中國妥協。但林郁方提到，過去國民黨希望兩岸還可以透過政治對話，降低衝突的可能性，但兩岸現在似乎已失去對話空間，「蔡政府需要思考如何與中國進行互動，這個問題在野黨不能、也無法回答。」

面對兩岸兵兇戰危，吳斯懷呼籲蔡政府要在「不妥協、不卑躬屈膝」的條件下釋出善意。他不認為共機現在飛越台海中線的行為，是美中相爭的一部份，兩大國最主要的爭執點還是在貿易戰，但他認為蔡政府如果積極向對方釋出善意，是可以緩解兩岸緊張氛圍的，「這是執政黨需要嚴肅面對與思考的問題。」

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