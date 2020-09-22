中共軍機擾台 黃偉哲：台灣與國際都無法接受

中共軍機騷擾不斷，台南市長黃偉哲下午前往台南空軍基地參加中秋勞軍活動，對於中共「沒有海峽中線」的說法，表示中共單方面破壞現況與挑釁，相信不僅台灣無法接受，國際社會也不會接受。

黃偉哲下午前往空軍第一戰術戰鬥聯隊勞軍，表示這段時間台海不大平靜，但是看到戰鬥機頻頻升空來捍衛領空，他代表市民表達最高的崇敬之意。

黃偉哲表示，中共軍機還沒到台灣領空，「到我們領空就糟糕了」，但是一直在海峽中線附近以及我國防空識別區附近來滋擾，這點當然是非常地無法接受，但相信台灣民眾都是同仇敵愾的，國軍弟兄更是能夠確保我國領空以及空域的安全，對於中共空軍無理的滋擾，表達遺憾與譴責。

而對於中共嗆聲「海峽沒有中線」，黃偉哲表示，所謂的海峽中線是一條無形的線，也是一個過去大家基於共識所累積下來的，那今天有一方要破壞共識，有一方要破壞現狀，那麼責任就在那一方。所謂維持現狀是兩方一個共同的瞭解，那中共如果有一方他們自己要做這個破壞現狀的動作，那當然不僅是台灣無法接受，相信國際也無法接受這樣的一個單方挑釁的行為。