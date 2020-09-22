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澎湖飲料店上周被國軍臨時棄單 蔡總統今爆買150杯送暖

盛讚帶榮耀守護國家安全 蔡總統「把遲到飲料帶來了」

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統今天赴澎湖視察部隊時，抽空前往飲料店家購買150杯冬瓜檸檬，給海軍艦艇部隊士官兵慰勞加油，令老闆喜出望外。圖取自「老高漫談臉書專頁」
蔡英文總統今天赴澎湖視察部隊時，抽空前往飲料店家購買150杯冬瓜檸檬，給海軍艦艇部隊士官兵慰勞加油，令老闆喜出望外。圖取自「老高漫談臉書專頁」

蔡英文總統今天視察海軍146艦隊，她表示，最近因應共軍演習，國軍各級部隊24小時輪值戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，更是全神貫注，一刻都沒有鬆懈。因此，今天她來到澎湖，一一視導海、陸、空三軍部隊，希望透過她的行程，讓更多國人明白，中華民國國軍是如何帶著榮耀，在第一線守護國防安全。

蔡總統今天上午結束視察空軍天駒部隊後，隨後趕往海軍146艦隊。在聽取任務簡報，於子儀艦現地視導並頒發加菜金，感謝海軍弟兄姊妹們的辛勞付出。

蔡總統致詞時表示，最近因應共軍演習，國軍各級部隊24小時輪值戒備。特別是駐防在澎湖的部隊，更是全神貫注，一刻都沒有鬆懈。因此，今天她來到澎湖，一一視導海、陸、空三軍部隊，希望透過她的行程，讓更多國人明白，中華民國國軍是如何帶著榮耀，在第一線守護國防安全。

蔡總統說，海軍不僅要長時間出海，任務也常有不可預測性。就像是前幾天，子儀艦接獲緊急任務，必須即刻出海，就連各位原本訂好的飲料，都來不及照約定領取。不過很窩心的是，店家特別發文，表示「保衛國家安全是重要任務」，一定要力挺國軍，要大家不要擔心，網友對店家的反應，也大力表示支持。

蔡總統說，從這件事情我們可以知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，更願意把肯定說出口。她相信，這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現，只要我們上下一心，再大的風浪，台灣都一定可以克服。

蔡總統表示，今天她除了來慰勉各位弟兄姊妹的付出，也「把遲到的飲料帶過來了」。希望大家稍作休息後，能保持高昂士氣，繼續捍衛海疆。蔡總統也提前預祝秋節愉快。

國軍 海軍 澎湖

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