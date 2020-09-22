攔截海峽中線造次共機 澎湖IDF天駒任務擬延長至年底

蔡總統上午跨海前往澎湖視導IDF「天駒部隊」，由於時序接近任務結束的10月，面對共機在海峽中線侵擾的情勢嚴峻，曾傳今年天駒任務將延長到年底。空軍司令部今天不表意見，但並未否認，表示屆時將向立法院與各界說明。

中共外交部宣稱海峽沒有中線，蔡總統今日上午搭乘編號3701的空軍行政專機，飛往澎湖馬公視導空軍執行前進部署的IDF「天駒部隊」，並親自到警戒室與執行防空警戒飛行員見面，聽取攔截、驅離共機的細節。

空軍於每年的4到9月期間，均由台中丶台南聯隊輪流派遣IDF戰機前進部署澎湖馬公基地，以戰備轉場方式，執行台海第一線警戒攔截的「天駒任務」，利用地利之便，快速升空攔截在試圖闖越海峽中線活動的共機。

共機自距我最近的東南沿海基地起飛出海，進入我方領空最快僅需10分鐘，抵達海峽中線也僅5分多鐘，IDF戰機是我國三型主力戰機中唯一能在5分鐘內緊急起飛的機種，部署澎湖主要用於攔截刻意擾我中線空防的共機。面對近期共機在中線頻繁造次，傳天駒任務將延長至年底。