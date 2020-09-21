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台灣西南空域這兩天好擠 中台軍機外美軍偵察機也來

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架美軍RC-135W電子偵察機，今天上午6點42分從日本沖繩嘉手納基地起飛後，飛往台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。圖／取自「飛機守望」Aircraft Spots推特
國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架美軍RC-135W電子偵察機，今天上午6點42分從日本沖繩嘉手納基地起飛後，飛往台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。圖／取自「飛機守望」Aircraft Spots推特

大陸軍機持續擾台，連日來台灣西南空域也顯得異常繁忙擁擠，昨天及今天除共軍軍機、我國戰機升空驅離，美軍RC-135W電子偵察機、E-8C偵察機都來湊熱鬧。

根據國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架代碼為AE01CE的美軍RC-135W電子偵察機，今天上午6點42分從日本沖繩嘉手納基地起飛後，就沿台灣東部海域飛往台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。

有台灣軍事迷也追蹤這架美軍偵察機動態，稱這架美軍偵察機今天白天一直在台灣、香港、菲律賓之間的公海上空盤旋，直到下午4點多才離開，好像全天都在台灣西南空域上班。

我國國防部今天表示，共軍兩架次運八反潛機昨天進入我西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施；而根據國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，20日當天也有架美軍E-8C偵察機在附近海域活動。

共軍軍機頻繁擾台，從18、19日連續踰越「海峽中線」後，今天連續第4天被記錄到侵犯我國西南空域，有台灣軍事迷記錄到共機在今天上午9點50分、10點37分、下午4點21分三度侵入我防空識別區西南空域，美軍RC-135偵察機也約同時出現在我防空防空識別區西南空域外圍，且不斷繞圈打轉，直到下午4點半，共軍軍機折返，美軍RC-135才離開並返回嘉手納基地。

國防部公布昨天進入我西南防空識別區的中共運八反潛機。圖／國防部提供
國防部公布昨天進入我西南防空識別區的中共運八反潛機。圖／國防部提供
國防部今天公布，共軍兩架次運八反潛機昨天進入我西南空域防空識別區的飛行軌跡圖。圖／國防部提供
國防部今天公布，共軍兩架次運八反潛機昨天進入我西南空域防空識別區的飛行軌跡圖。圖／國防部提供
國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架美軍E-8C偵察機20日也出現在台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。圖／取自「飛機守望」Aircraft Spots推特
國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架美軍E-8C偵察機20日也出現在台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。圖／取自「飛機守望」Aircraft Spots推特

美軍 空軍 飛彈

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