台灣西南空域這兩天好擠 中台軍機外美軍偵察機也來

大陸軍機持續擾台，連日來台灣西南空域也顯得異常繁忙擁擠，昨天及今天除共軍軍機、我國戰機升空驅離，美軍RC-135W電子偵察機、E-8C偵察機都來湊熱鬧。

根據國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，一架代碼為AE01CE的美軍RC-135W電子偵察機，今天上午6點42分從日本沖繩嘉手納基地起飛後，就沿台灣東部海域飛往台灣西南方公海上空進行軍事偵察任務。

有台灣軍事迷也追蹤這架美軍偵察機動態，稱這架美軍偵察機今天白天一直在台灣、香港、菲律賓之間的公海上空盤旋，直到下午4點多才離開，好像全天都在台灣西南空域上班。

我國國防部今天表示，共軍兩架次運八反潛機昨天進入我西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施；而根據國外軍事迷在「飛機守望」Aircraft Spots推特貼文，20日當天也有架美軍E-8C偵察機在附近海域活動。