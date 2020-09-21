共機今西南空域再擾台 中美台3國軍機空中會

中共軍機頻繁擾台，國防部官網公布17、18、19日連續多架次踰越海峽中線後，今天再公布運8反潛機2架次進入我西南防空識別區內，我空軍照派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，廣播驅離，並以防空飛彈追監；駐防日本沖繩的1架美軍RC-135偵察機，一早就飛到該空域周邊巡弋；記錄民間航跡和戰管廣播內容的軍事迷說，3國在空中交流，似乎成了西南空域的常態。

根據1名軍事迷記錄，共機今天上午9時50分、10時37分、下午4時21分三度侵入西南空域，高度在3000、4000及6000公尺，從戰管廣播內容來看，僅侵犯我航空識別區；另外，美軍RC-135W電偵機上午7時許從日本沖繩嘉手納基地起飛，巡弋台灣-香港-南海周圍海域，下午4時返回基地。 美軍RC-135W電偵機上午7時許從日本沖繩嘉手納基地起飛，巡弋台灣-香港-南海周圍海域，下午4時返回基地。記者潘欣中／翻攝