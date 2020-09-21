中共兩架運八反潛機侵我西南防空識別區 空軍緊急起飛驅離

國防部今天表示，共軍兩架次運八反潛機昨日進入我西南空域防空識別區，空軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，同時進行廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

國防部今晚公布的運八照片，較之以往公布內容，影中目標有相當距離，顯示我方監偵戰機保持一定程度謹慎，未過於趨近共機。

【中央社／台北21日電】

空軍司令部今天表示，共軍兩架次的運8反潛機今天侵犯台灣西南防空識別區，空軍除了派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等作為；這次也是17日以來第4度擾台。

國防部晚間10時在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據國防部公布的動態路線，共軍兩架次的運8反潛機侵犯台灣西南ADIZ；同時這也是17日以來第4度侵犯台灣ADIZ。

共軍19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，及1架運8反潛機，進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

18日上午則共2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機侵擾台灣，其中12架逾越海峽中線；17日共2架次運8反潛機，並侵入台灣西南ADIZ。