共軍欲奪台海制空權 前空軍副司令：國軍兵力結構扭曲待改革

前空軍副司令張延廷今日投書媒體表示，共軍機艦越過海峽中線活動，是有計畫性與針對性的實戰化演練，目的在展現具有奪取台海制空權的實力，但國軍台澎防衛作戰思維仍停滯在過往思維，兵力結構扭曲，人事比例失衡，國軍有必要趕快從人事結構上大刀闊斧改革，建構一流、實用、符合台澎防衛作戰的戰力來拒敵，確保台海安定。

張延廷投書「聯合報」表示，共軍對台武力威脅日盛一日，台海作戰型態已大幅改變，國軍各種新式武器亦逐步到位，但台澎防衛作戰思維仍停滯在過往思維，兵力結構扭曲。高階將領包含部長共有五位陸軍上將，而台海威脅首當其衝的海、空軍各僅有二位上將，人事比例嚴重失衡，在「以服從為天職」、「官大學問大」的軍事文化下，已深深影響國防資源分配及建軍大方向，戰略包袱沉重，改革鈍重性太大，也造成當前海峽空權漸失、兵力應接不暇，後勤戰力捉襟見肘的窘況。

張延廷指出，孫子兵法云：「勢者，因利而制權也」，就是強調兵力配置要做最權宜有效的建軍。在蔡總統力挺國軍的有力靠山下，又面臨大敵壓境威脅，國軍有必要趕快從人事結構上大刀闊斧改革，建構一流、實用、符合台澎防衛作戰的戰力來拒敵，確保台海安定。