國防部：重新律定海空軍「突發狀況處置作業規定」

國防部今天表示，年來面對敵海空機艦高頻度的騷擾與威脅，國軍除明確律定第一擊「自衛反擊權」外，也重新律定海空軍各部隊「突發狀況處置作業規定」。國軍依「不升高衝突、不引發事端」指導，執行以來，海空軍各部隊均能適切應對。

國防部表示，「漢光36號演習電腦兵棋推演」已經在上周執行完畢，推演過程中納入最新區域情勢與新增敵情威脅，並以台澎防衛作戰需求為訓練主軸進行攻防，以因應當前情勢的嚴峻，演習結果除充分達到訓練的目的，並獲致的重點驗證成果。

國防部表示，國軍現有的各式精準彈藥，均依建軍構想與兵力整建計畫期程籌補，現階段可滿足防衛作戰需求，無外傳彈藥不足問題。但共軍近期積極發展軍備，犯台戰力持續增長，國軍為因應新情勢、新威脅，透過此次漢光電腦兵棋推演，設定最嚴酷的作戰場景，進行飽和攻撃，並重新檢視防衛作戰戰略、戰術需求，重點在於如何快速提升戰力，強化各式制空、制海等彈藥籌補，以因應新增敵情威脅。

國防部表示，年來面對敵海空機艦高頻度的騷擾與威脅，國軍依「不升高衝突、不引發事端」指導、秉持「不挑釁、不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」原則，明確律定第一擊「自衛反擊權」，並重新律定海空軍各部隊「突發狀況處置作業規定」。執行以來，海空軍各部隊均能適切應對。