國軍耗資億元緊急強化東沙島軍事建設 部署雷達或飛彈

戰爭真正開打之際，首先會發生什麼事？ 實際上，第一波比較有可能遭遇到的攻擊是彈道飛彈。彈道飛彈是指能夠爬升到大氣層的高度之上，做遠距離攻擊的飛彈，長射程的彈道飛彈甚至可達一萬公里。

2020-09-21 10:31