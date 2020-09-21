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國軍耗資億元緊急強化東沙島軍事建設 部署雷達或飛彈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍在東沙島興建大型軍事設施，未來疑部署雷達或機動防空飛彈。圖為空軍AN /TPS-117防空雷達。圖／本報資料照
空軍在東沙島興建大型軍事設施，未來疑部署雷達或機動防空飛彈。圖為空軍AN /TPS-117防空雷達。圖／本報資料照

共軍在我西南角防空識別區頻密實施海空演訓，我東沙島面臨軍事威脅，國防部除以移地訓練為名，派遣海軍陸戰隊加強連進駐外，日前也決標耗資億餘元在東沙島新建軍事營區，未來疑將部署雷達甚至機動防空飛彈。

國防部日前公布空軍司令部「東沙營區新建工程」決標案，由高偉營造有限公司以1億2571萬2390元得標，標案聯合有水電、機電工程廠商，整體工程從本月起起開始陸續施工，須於明年（110）年9月30日前完工。

我國在東沙島駐單位計有空軍東沙分隊、海軍氣象台、海洋國家公園管理處、海巡署東沙巡防指揮部及第五海巡隊東沙分隊等5個單位。軍方兩個單位兵力小，除非擴大駐防，否則不需大型營舍住用。這項工程由空軍司令部主辦，未來擴大進駐空用雷達、機動防空飛彈的可能性高。

空軍 東沙島 海巡署

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