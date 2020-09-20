【即時短評】第一擊改自衛反擊 美中台能鬥而不破？

在美「中」對抗的印太區域情勢中，台灣明顯成為美國牽制中共的重要籌碼，不論透過高層官員訪台或軍售，都有焦急剌激對岸試圖升高情勢的用意，面對共軍軍事挑釁動作愈來大，民進黨政府在外交戰略上固然與美方同站一列，強化「中國」威脅論，但對內卻也同時向實質接戰的國軍宣示揚棄「第一擊」主動權，顯示當局在兩強對弈棋局中充當美方啦啦隊之餘，思緒尚稱清晰冷靜。台海這場仗，現在不能打，未來最好也不要打。鬥而不破，是兩岸甚至美方現階段最大的利益。

今年「漢光36號」電腦兵棋推演，美軍觀摩團因防疫無法來台參演，僅由美國在台協會（AIT）連絡組組成象徵性觀察組，其餘皆由國防部自行推演。有官員就提及，台美兩軍最大不同，就是美軍屬攻勢作戰思維，我方則屬防衛作戰，在兵力運用與戰局帷幄看法經常相左，美軍建議不見得適合台灣。但兵推最後卻仍作出國軍飛彈用罄、缺乏精準彈藥這項符合美方即將對台軍售大批飛彈的結論，其中不能說完全沒有斧鑿痕跡。

共軍近半年來軍事挑釁動作愈來愈大，兩岸戰機頻密對峙，我飛行部隊戰備壓力高張，空中擦撞或意外交火的機率快速增加，國防部也兩度公開宣告曾以防空飛彈偵追共機。面對美方即將售我大批岸置或空用精準彈藥，為避免造成國際誤解，或接戰部隊不慎擦槍走火，因此國安單位下達指示，將國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，明確向內外宣告我軍在兩岸局勢中不開第一槍，未來對外用語也一律採用自衛反擊。

而美國大選焦點雖置於反中課題，在經貿議題上全力抵制中共，但在區域安全情勢要呈現的中國威脅，目前支點卻只有台海，日、韓、菲目前全不在棋局中；且美國聲援反應僅限官員批評，美軍主要快速反應軍力，目前並不在印太地區，我方也無力孤軍作戰。台美都希望升高與中共對峙情勢，收取政治效益，卻又不能落入兵兇戰危的真實險境，於是捉緊接戰部隊韁繩，避免擦槍走火，成為重要課題。

傳稱共軍在台海也有不開第一槍的戰略考量，我方自也需進行調整，確保戰略優勢。只是政治宣示上的文字遊戲容易，實際執行卻複雜困難。「第一擊」改為「自衛反擊」後，開火權責仍為國防部長，我方據以自衛的「明顯敵意」如何界定？我方戰機過去經常遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追是否符合？或是一定得承受戰損，才能回擊？在倥傯快速的空戰中，細節如何界定，關係一線接戰部隊士氣，不能空泛名之。