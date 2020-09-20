快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】第一擊改自衛反擊 美中台能鬥而不破？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍機艦今年起頻繁在我西南與海峽當面空域展開軍事挑釁，空軍升空接敵的戰機與之頻密對峙。國防部證實，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，現已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。圖為空軍F-16戰機發射麻雀飛彈瞬間。圖／軍聞社提供
共軍機艦今年起頻繁在我西南與海峽當面空域展開軍事挑釁，空軍升空接敵的戰機與之頻密對峙。國防部證實，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，現已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。圖為空軍F-16戰機發射麻雀飛彈瞬間。圖／軍聞社提供

在美「中」對抗的印太區域情勢中，台灣明顯成為美國牽制中共的重要籌碼，不論透過高層官員訪台或軍售，都有焦急剌激對岸試圖升高情勢的用意，面對共軍軍事挑釁動作愈來大，民進黨政府在外交戰略上固然與美方同站一列，強化「中國」威脅論，但對內卻也同時向實質接戰的國軍宣示揚棄「第一擊」主動權，顯示當局在兩強對弈棋局中充當美方啦啦隊之餘，思緒尚稱清晰冷靜。台海這場仗，現在不能打，未來最好也不要打。鬥而不破，是兩岸甚至美方現階段最大的利益。

今年「漢光36號」電腦兵棋推演，美軍觀摩團因防疫無法來台參演，僅由美國在台協會（AIT）連絡組組成象徵性觀察組，其餘皆由國防部自行推演。有官員就提及，台美兩軍最大不同，就是美軍屬攻勢作戰思維，我方則屬防衛作戰，在兵力運用與戰局帷幄看法經常相左，美軍建議不見得適合台灣。但兵推最後卻仍作出國軍飛彈用罄、缺乏精準彈藥這項符合美方即將對台軍售大批飛彈的結論，其中不能說完全沒有斧鑿痕跡。

共軍近半年來軍事挑釁動作愈來愈大，兩岸戰機頻密對峙，我飛行部隊戰備壓力高張，空中擦撞或意外交火的機率快速增加，國防部也兩度公開宣告曾以防空飛彈偵追共機。面對美方即將售我大批岸置或空用精準彈藥，為避免造成國際誤解，或接戰部隊不慎擦槍走火，因此國安單位下達指示，將國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，明確向內外宣告我軍在兩岸局勢中不開第一槍，未來對外用語也一律採用自衛反擊。

而美國大選焦點雖置於反中課題，在經貿議題上全力抵制中共，但在區域安全情勢要呈現的中國威脅，目前支點卻只有台海，日、韓、菲目前全不在棋局中；且美國聲援反應僅限官員批評，美軍主要快速反應軍力，目前並不在印太地區，我方也無力孤軍作戰。台美都希望升高與中共對峙情勢，收取政治效益，卻又不能落入兵兇戰危的真實險境，於是捉緊接戰部隊韁繩，避免擦槍走火，成為重要課題。

傳稱共軍在台海也有不開第一槍的戰略考量，我方自也需進行調整，確保戰略優勢。只是政治宣示上的文字遊戲容易，實際執行卻複雜困難。「第一擊」改為「自衛反擊」後，開火權責仍為國防部長，我方據以自衛的「明顯敵意」如何界定？我方戰機過去經常遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追是否符合？或是一定得承受戰損，才能回擊？在倥傯快速的空戰中，細節如何界定，關係一線接戰部隊士氣，不能空泛名之。

美軍 飛彈 國軍

延伸閱讀

共軍發布影片模擬炸美軍基地 卻遭質疑用美電影片段

澎湖鋤頭嶼發現共軍水雷？ 澎防部：無法辨別的未爆彈

台海不平靜解方 吳成典：一國兩制台灣方案

漢光兵推證我精準彈藥不足 國軍曾用這種方法擊敗共軍

相關新聞

改稱「自衛反擊」 國軍放棄第一擊？

國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，有軍中人士不解，認為是抄襲中共用語...

避台海衝突 國軍自衛反擊權 將取代「第一擊」

共軍機艦連日頻繁在我西南與海峽當面空域展開軍事挑釁，我空軍戰機升空接敵對峙頻密。國防部指出，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之...

【總編開箱】共機武嚇「兵凶戰危」 國軍「自衛反擊權」自制制人

共軍軍機連日來進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線，讓我空軍緊急起飛應對，並以防空飛彈監控。蔡總統昨天直言，「一般講文攻武嚇，這不就是武嚇嗎？」她呼籲中共必須要自我克制，不要挑釁。

連坐法還在、業務愈簡愈繁…破解部隊沒說的真相

蔡政府執政後，宣示致力破除軍中造假與連坐懲罰兩大陋規，同時宣布簡化部隊業務。但一份國防部委託學界最新調查報告指出，經訪問現役三軍中、上校軍官，「簡化的速度跟不上業務增加的速度」，「國軍只是把業務簡化當成另一項業務」；且軍中目前還是有「連坐法」，問卷中有近一半官兵認為，所屬部隊的懲處仍存在連坐處分。

空軍否認IDF遭共機包夾

美國國務次卿克拉奇離台後，我官方管道昨未再揭露有共機踰越中線或西南空域挑釁的狀況，但有網友據民間航跡與戰管廣播資料，宣稱...

共軍秀肌肉 模擬轟炸美軍基地

共軍又發布實彈演習消息。大陸連雲港海事局官網昨發出公告稱，中共解放軍將於廿一日至廿三日每天上午八時到下午六時在黃海南部（...

新聞眼／不開第一槍 兩岸自制鬥而不破

在美「中」對抗的印太區域情勢中，面對中共軍事挑釁動作愈來愈大，民進黨政府在外交戰略上固然與美方同站一列，強化「中國威脅論...

漢光兵推顯現 我精準飛彈不足

國防部十四日至十八日進行「漢光卅六號演習」電腦兵棋推演，軍方透露，全軍按當前共軍敵情威脅展開「複合式兵推」，結果將供快速...

【即時短評】第一擊改自衛反擊 美中台能鬥而不破？

在美「中」對抗的印太區域情勢中，台灣明顯成為美國牽制中共的重要籌碼，不論透過高層官員訪台或軍售，都有焦急剌激對岸試圖升高...

第一擊改稱自衛反擊 蘇紫雲：強化還擊正當定義　

國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。國防安全研究院國防戰略暨產業研究所...

第一擊改稱自衛反擊 張延廷：須挨敵第一槍才能反擊

國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，前空軍副司令張延廷認為，此舉明顯放...

IDF戰機遭共機包夾？空軍司令部駁斥

網路流傳「昨天國軍的2架IDF戰機被中共6架戰機包夾」，空軍司令部今（20）日表示，昨日上午偵獲中共殲16、殲11等型機...

熱門新聞

國軍戰備規定重大轉變 第一擊改稱「行使自衛反擊權」

科學人急下架農委會廣告 羅智強點出民進黨3謊言

新冠病毒超頑強 刺不穿、耐熱又能自癒和變種

孫大千：韓國瑜「鵝蛋說」被圍剿 陳時中「豬睪丸」沒事

綠委修法取消懸掛國父遺像 陳以信怒：想切割中華民國

蔡英文說誰舉薦丁允恭不是重點 國民黨：妳才畫錯重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。